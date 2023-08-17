內地CRO龍頭泰格醫藥落戶香港　投資20億聘300人發展生命健康科技

內地生物製藥和醫療器械行業的CRO（合同研究組織）龍頭企業泰格醫藥，昨日（16日）正式在本港建立國際總部。泰格醫藥預計未來數年內為香港生命健康科技生態投入逾 20億港元投資，預計3至5年內聘用約300名員工，並爭取將其旗下60多家投資組合的公司帶到香港，及計劃將其中至少5家獨角獸公司在港上市。泰格醫藥亦會組合本地風險投資公司與本港的創科資源互動。



出席成立典禮的創新科技及工業長孫東指，泰格醫藥選擇在香港設立國際總部，為內地創科企業通過香港走向國際展示示範作用，期望泰格醫藥的落戶和投資能形成產業聯動效應，支持香港生命科學和生物技術產業體系的發展，加速香港成為國際領先的生命健康科技中心。

泰格醫藥市值600多億港元，收入一半來自內地市場，一半來自國際市場。

行政長官在去年10月公布的《施政報告》中制訂一系產業政策，聚焦吸引包括生命健康科技等具競爭優勢和策略意義的代表性科技企業落戶香港，泰格醫藥是當時最早接觸的其中一家企業。政府現時已經與超過200家企業會面接洽，約25家企業已經或準備落戶香港，另有幾十家企業正在緊密洽談當中。

孫東指出，香港憑藉「背靠祖國，聯通世界」的獨特優勢和雄厚的科研實力，將成為海內外企業開拓內地以及周邊地區市場的最佳平台。創科及工業局會繼續聯同引進重點企業辦公室，積極與來自內地和海外重點產業範疇的不同創科企業接洽。