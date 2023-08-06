逾25家企業落戶香港　陳茂波：投資超過170億、創4000個就業機會

創科發展關係到一個地方的競爭力和經濟發展進程，政府致力引進創科企業來港發展。財政司司長陳茂波今早（6日）發表網誌，透露港府已接觸了超過200家企業，有超過25家已經或準備落戶香港或擴展在港營運規模。



他指，首階段企業會在香港合共投資超過170億港元，創造超過4000個就業機會，當中大部分為科研或高管職位。



陳茂波在網誌中亦分享了上周五參加了科學園舉辦的「開心香港」市集開幕禮。（財政司司長網誌圖片）

陳茂波由上周五主持科學園「開心香港」揭幕式談起，提及園區內110家公司和合作伙伴參加今次市集，提供超過180項創新產品供選購，全部都是本地發明、本地設計及本地製造。希望大家踴躍參與，體驗科技應用的樂趣，同時支持本港的創科企業。

政府投放2000億元創科 接觸200家企業

他指，創科是全球推動經濟更高速、更高質量增長的重要引擎，創科發展直接關係到一個地方的競爭力和經濟發展進程。特區政府近年全力推動香港的創科發展，並在這方面投放了近2,000億元，並大力吸引人才，整體創科生態越趨蓬勃。匯聚龍頭和高潛力的企業，能帶動相關的產業鏈的發展，並吸引更多企業和人才來港，為創科生態構建良性循環。

他指，政府在引進創科企業方面已取得一定的成績，創新科技及工業局和引進重點企業辦公室在內的特區政府團隊，至今已接觸了超過200家企業，有超過25家已經或準備落戶香港或擴展其在港營運的規模。

25家已經或準備落戶香港 共投資170億元

他透露，這些企業有不少是市值或估值過百億元的創科企業，擁有行內前沿技術，按它們目前的計劃，首階段它們會在香港合共投資超過170億港元，創造超過4,000個就業機會，當中大部分為科研或高管職位。

多間內地創科企業來港發展

陳茂波近日到訪內地數間企業，均已落戶香港或在積極落實來港的計劃，包括人工智能算力的「壁仞科技」、智能駕駛技術和相關芯片研發的「地平綫」、零售雲解決方案服務商「多點」，以及研發和製造高端手術機械人和醫療裝備的「元化智能」。

最近確定落戶的，還包括「諾輝健康」（內地專注高發癌症居家早篩的先鋒企業）和「美時醫療」（有原創技術的高端醫療診斷設備研發和製造企業）。至於龍頭的華為、美團和京東等，亦積極擴展在港的運作和發展新業務。

另外，陳茂波指香港在金融科技方面亦取得不錯的進展，香港Web3.0基地的數碼港已匯聚了超過170家相關企業，它們的業務涵蓋非同質化代幣(NFT)、元宇宙、虛擬資產交易平台等。這些企業包括獨角獸企業和行內具領導地位的交易平台，企業創辦人來自超過20個國家及地區。