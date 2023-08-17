輸入外勞｜吊機工須中英文過關製請人難假象？　建造商會：有聽聞

建造業輸入勞工計劃首輪申請截止。港九搭棚同敬工會理事長何炳德表示，有承建商在勞工處的招聘吊機工廣告中，開出嚴苛條件，除年資要求，薪金卻低於業界水平，更要求須中英文書寫及閱讀理解能力過關等，是製造未能招聘工人的假象。香港建造商會執行總監梁敬國承認：曾聽聞相關消息。



建造業輸入勞工計劃首輪共接獲11份申請，涉及3910名勞工，佔1.2萬個配額不足三分之一。港九搭棚同敬工會理事長何炳德今日（17日）在一個電台節目中指，在人手不足的情況下，無奈接受輸入外勞的計劃，但憂慮會令本地工人權益受損。

工會：有僱主開嚴苛條件製造假象

他解釋，僱主需在勞工處網站張貼招聘告示，證明連續4周請不到工人，才可申請輸入外勞；但有承建商的招聘廣告，開出嚴苛條件，以吊機工人為例，業界人工最少1000多元，但勞工處網頁有招聘廣告列明，要求工人有10年經驗，還要中英文書寫及閱讀理解能力過關，人工是700至900元。

他問：「如果我中英文能力那麼高，為何要做地盤？這樣永遠都請不到人，是製造假象。我將這則招聘告示轉發給常任秘書長，他們都覺得這明顯是不想招聘人手」。

何炳德又指，根據澳門的經驗，領日薪為主的本地勞工，百分百變成「後備」。他解釋，本地八至九成工友屬日薪制，若一個地盤需要10個人，承建商申請輸入10名外勞，僱主會否讓5名月薪制員工休息，另聘5名本地領日薪勞工呢？「我覺得老闆不會那麼笨。」

梁敬國承認有聽聞有僱主開出嚴苛條件招聘工人。（資料圖片/林若勤攝）

建造商會指有機制保障本地工人就業

香港建造商會執行總監梁敬國表示，以目前工程量及進度分析，申請輸入3000多名外勞屬合理水平，相信不會影響本地勞工。至於勞工處網站是否有招聘告示開出較嚴苛的條件，他回應說，曾聽聞相關消息，相信發展局和勞工處會注意，強調現有機制已能有效保障本地勞工就業。

梁敬國又認為，毋須將香港輸入外勞政策與澳門比較，又指本港過去興建赤鱲角機場時，也曾大量輸入外勞，當時沒有出現優先讓領月薪工人工作的安排。他重申，本港除缺乏工人，亦面對工友老化的問題，平均年齡達50歲以上，相信未來退休潮會構成很大影響，強調這些問題切實存在，有需要透過輸入外勞，補充年輕勞動力。

分包商：首輪輸入外勞人數合理

建造業分包商聯會會長伍新華預料，首階段主要輸入負責與結構工程有關的勞工，如釘板、紮鐵及落石屎的工人。他解釋說，建造業不同時段需要進行不同工序，故每年分四季申請輸入外勞，每次輸入約3000人屬合理。

他預料，獲批來港工作的外勞，會入住元朗潭尾的中央宿舍；宿舍由建造業議會營運及管理，提供8000個宿位，相信有充足空間提供接駁至工地的旅遊巴服務。伍新華表示，聘請外勞的成本比想像中高，甚至高於聘請本地勞工，強調業界始終希望培訓本地的「子弟兵」，吸引更多年輕人入行。