26個工種輸入外勞　調查指七成半人不贊同　社協倡比例調至1:10

政府宣布「優化」現有補充勞工計劃，將放寬計劃下26個職位不可輸入外勞的規定兩年，並不設限額。香港社區組織協會進行問卷調查，發現近七成半人不贊成上述做法，當中近八成半人擔心相關做法會損害本地勞工就業機會、逾七成人認為會減低本地勞工改善工作待遇的水平，也有逾六成人認為當局未有善用本地人力資源。



社協建議，為達至保障本地勞工的大原則，當局應延長本地聘用期至不少於六星期，將每間公司輸入勞工的人數上限由現時的1:2上調至1:10、即每聘用10名本地員工，才可輸入1名外勞，並將輸入勞工徵款的金額由現時的400元提升至600元，甚或更高水平。



香港社區組織協會今年7月中至8月上旬進行網上問卷調查，訪問208位年齡介乎18至72歲的基層市民，近八成半受訪者稱曾從事的工作屬26個職位之一，逾七成半人認為相關放寬不合理。

調查結果也顯示，近七成半人不贊成放寬的人，當中近八成半人擔心相關做法會損害本地勞工就業機會，逾七成人認為會減低本地勞工改善工作待遇的水平，也有逾六成人認為當局未有善用本地人力資源。

社協建議，為達至保障本地勞工的大原則，當局應延長本地勞工聘用期，由目前的四星期延長至不少於六星期，並將每間公司輸入勞工的人數上限由現時的1:2上調至1:10、即每10名本地員工，才可輸入1名勞工，並將輸入勞工徵款的金額由現時的400元，提升至600元，甚或更高水平。

此外，社協議當局增加持續進修基金的資助額，由目前的25,000元，增加至50,000元，並研究如何提升各行業的工作待遇、增加勞動人口從事相關行業的經濟誘因，並提高最低工資及立法最高工時等。

就釋放本地勞動力方面，社協亦建議政府加強對家庭照顧者的支援，推行長者社區保姆計劃、並改善託兒服務，助須照顧子女和家庭成員的婦女投身職場。

▼6月13日 政府公布輸入勞工特別計劃▼

