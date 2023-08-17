唐英年：西九縮開支血流成河　消息：向政府建議賣斷部分住宅業權

西九文化區管理局董事局主席唐英年今日（17日）表示，西九管理局內部於過去數年一直大力緊縮開支，形容「把刀血流成河」，直言文化藝術設施難自負盈虧，預料西九到2025年資金鏈斷裂，屆時無法再緊縮開支，將不能舉辦更多活動。



唐英年透露，管理局已向文化體育及旅遊局提交方案，計劃善用西九土地資源以獲取營運資金，至於何時公布方案，他笑指：「而家個波喺文體旅到。」



按政府與西九管理局協議，區內商業發展項目不能「賣斷」業權予發展商。住宅項目佔區內發展項目比例兩成。消息指，西九管理局建議容許就未來第2A、2B和第4區的發展項目招標時，賣斷項目住宅部份業權，以提高招標吸引力。



指全球無文化藝術設施可自負盈虧

唐英年今日（17日）出席戲曲中心「香港友好協進會演講廳」命名典禮，他提到西九文化區軟硬件兼備，在各界支持下西九文化區在疫情期間仍能接待逾百萬訪客，不過他直言西九文化區的財政狀況未如理想。

他指，西九文化區的資金流嚴重錯配，強調文化藝術設施是不可能自負盈虧，而放眼全球的文藝設施均有政府資助。

資金鏈斷裂已延至2025年3月

他指，西九管理局內部大力緊縮開支，形容「把刀血流成河」。他表示，按現時的開支狀況推算，已經將資金鏈斷裂的日期由2022至23年度延後至2025年3月，屆時將無法再緊縮開支，香港故宮文化博物館及M+博物館，將不能舉辦更多表演。

不過，唐英年指在疫情下港府亦面臨財政壓力，而民生、醫療等民生開支龐大，故西九管理局決定不向政府尋求資助，轉向善用西九土地資源獲取運營資金。

西九文化區成為疫後推介給遊客的新景點。（梁鵬威攝）

未回應會否賣地

他指，土地是西九文化區的唯一資源，早在構思西九文化區發展時，已曾設想以酒店、住宅等產業支持西九文化區營運，不過他強調發展文化藝術的初心不變，會跳出框框，「喺現有資源上搵夠錢，對營運有保障」，不過他就未有回應是否賣地獲取資金。

唐英年表示，管理局已經向文化體育及旅遊局遞交具體方案，當中包括短、中、長期計劃，以達致自負營虧，以及財政可持續發展，等待局方批准方案後，就可以向外公布，並啟動相關程序。

商業設施未同步落成現財政挑戰

西九管理局補充指，該局於2008 年獲撥款 216 億元，建設和營運 40 公頃西九文化區各項設施，西九文化區沒有政府經常性資助，要以自負盈虧的模式營運，包括以零售餐飲消閒設施租金收入支持文化藝術設施。及後，政府將酒店、辦公室、住宅交予西九管理局發展，補貼文化藝術設施營運虧損。但過去基於種種原因，當文化設施陸續投入運作，能夠創造收入的商業設施仍未落成，因此令西九出現嚴重及緊迫的財政挑戰。

疫情過去後，西九文化區所有場地、設施等營運全面恢復正常。香港故宮文化博物館、M+、西九管理局大樓和藝術公園內所有的零售、餐飲、娛樂和寫字樓已全部出租，使整個文化區租用率達到 93%。受惠於通關和取消所有社交距離措施，零售、餐飲、娛樂租戶在今年2月和3月收入按年增長達到了4至5倍。此外，美食車在4月份的收入也大幅增加， 其中部分美食車的營業額增長高達6倍。

該局過去兩年緊縮開支，上年度赤字已較原預算大減五成， 又積極開拓收入，已成功將資金流耗盡的時間推遲 16 個月，由 2023 年 12 月推遲至 2025年。

馮程淑儀稱可研究物業發展及考慮發債

而西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀早前已表示，216億元撥款預計將於2025年3月用盡，管理局需要設法開源節流，但暫時不會要求政府注資。

馮程淑儀說，中、短期的資金流方面，管理局會靠借貸及籌款，長遠會用好西九的土地資源，認為可以研究發展酒店或住宅，並考慮發債。