西九財困料2025年資金耗盡　馮程：會考慮發債　不尋求政府注資

西九文化區管理局財困未止，預料立法會批出的216億元撥款將於2025年耗盡。西九管理行政總裁馮程淑儀接受傳媒專訪時提到，管理局財困問題仍然嚴重，仍未捱過最艱難時候，有必要增加現金流。



她提到，雖然管理局將向銀行申請延期還款40億元，亦會考慮發債等，但強調現時並無解決財困的出路，若不想西九關門，最簡單的方法是政府盡快再次注入大筆資金，但她理解政府疫後有其他優先考量，將會應董事局主席唐英年要求，不再向政府提及注資問題。



文化體育及旅遊局表示，西九文化區以自負盈虧的形式運作，政府會繼續與西九管理局保持密切聯繫，並因應管理局的需要提供合適的協助。



西九管理局行政總裁馮程淑儀。（資料圖片／陳葦慈攝）

西九管理局補貼一半開支 憂約年半後延長貸款期遭拒

馮程淑儀接受報章專訪時指，現時M+和故宮博物館的收入，已收回約40%成本，但西九管理局仍要補貼一半開支，預料更多場館陸續啟用下，財赤將會擴大，即使當局過去一年開源節流，2022/23年度預算營運赤字仍達10.78億元，預料西九管理局將於2025年用畢所有資金，強調仍未捱過最艱難的時期。

她續指，管理局去年已與銀行協議貸款40億元，貸款期將於2025年3月底結束，即要在資金耗盡的同一年還款，當局將會向銀行申請延長貸款期，但擔心會遭銀行拒絕，強調仍未看到解決財政問題的方案。

香港故宮文化博物館。（資料圖片/ 廖雁雄攝）

會否與政府商討注資？ 稱應唐英年要求暫不提

對於會否要求政府注資，馮程淑儀坦言，政府再注資是最簡單方案，而若政府能注資，所需的資金很多，亦是「愈早愈好」。被問會否與政府商討注資，她引述西九管理局董事局主席唐英年明言，經歷疫情後，政府庫房欠缺資金，亦有其他優先事項，故會應唐英年要求不再提及這個問題。

她透露，西九管理局亦正研究從多個方面增加收入，包括爭取贊助，包括透過命名權，如命名戲曲中心賺取收入、調整文化區內住宅及辦公室比例，以及發行機構債券抑或個人債券等，當局將與政府商討解決財政問題的出路。

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文化體育及旅遊局表示，西九文化區以自負盈虧的形式運作，而管理局一直肩負其責任，以各種方法改善其財務狀況，使西九文化區可持續發展及營運。政府會繼續與西九管理局保持密切聯繫，並因應管理局的需要提供合適的協助，以確保西九管理局繼續推動文化區的持續發展及營運。

局方表示，政府除了2008年提供一筆過撥款，亦賦予了管理局區內零售/飲食/娛樂設施的管轄權，藉此為其提供穩定租金收入；政府更在2017年為管理局訂立加強財務安排，進一步賦予管理局西九文化區內酒店/辦公室/住宅用地的發展權，讓管理局以「建造、營運及移交」模式發展有關用地，有關措施顯示政府對西九文化區長遠發展的支持。