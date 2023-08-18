施政報告｜G19議員倡第3名子女免稅額加至25萬　生得愈多交稅愈少

「G19」立法會議員今日(18日)會晤特首李家超，就新一份《施政報告》表達意見，為鼓勵生育，他們建議提供生育津貼及改革稅制，包括推出「累進式子女免稅額」，首名子女免稅額增至15萬元，再逐步加至25萬元；另加等額的新生子女免稅額，營造「生得愈多，交稅就愈少」的風氣。此外，也建議引入子女教育開支免稅額每年12萬元。



G19立法會議員就施政報告提出建議（廖雁雄攝）

G19倡議書主題為「增動能、謀幸福、促進香港社會向上流動」。他們主要提出3大建議，包括進一步優化人口及人才政策，建議提供生育津貼及改革稅制；深化粵港澳大灣區城市互相借鑒合作，降低港珠澳大橋收費；活化居屋第二市場，將居屋按揭保證期由「30年減樓齡」放寬至「60年減樓齡」。

G19立法會議員就施政報告提出建議（G19提供）

首名子女免稅額增至15萬元

進一步優化人口及人才政策方面，他們建議鼓勵港人生育，提供生育津貼及改革稅制，包括推出「累進式子女免稅額」，首名子女免稅額增至15萬元、第二名子女增至20萬元、第三名或以上的子女每人再增至25萬元；另加等額的新生子女免稅額，營造「生得愈多，交稅就愈少」的風氣。

「G19」亦建議政府參考外地經驗，為父母雙方均是永久性居民的每名新生嬰兒，一筆過提供2萬元「新生嬰兒現金津貼」，按去年本地出生人口3.25萬計算，新增開支涉及 6.5 億元；如成功令出生人口回升至5萬，亦只涉約10億元；至於引入子女教育開支免稅額，他們建議每年12萬，紓緩雙職、中產及專業人士父母負擔。

現時第1名至第9名子女的子女免稅額，每名為130,000港元。

促落實投資門檻為3000萬的「資本投資者入境計劃」

他們亦建議落實新的「資本投資者入境計劃」，投資門檻為不少於3,000萬港元；容許申請人將部分資金用作投資非住宅物業及與香港發展、建設相關的融資工具，以吸引資本投資者來港設立家族辦公室及支持香港的大型基建和發展計劃。

至於深化粵港澳大灣區城市互相借鑒合作，他們建議善用港珠澳大橋，例如降低收費，簡化通關及優化「港車北上」計劃；與廣東省商討放寬外國企業准入及外商人流措施等。

G19立法會議員就施政報告提出建議（廖雁雄攝）

讓居屋買家向銀行爭取更長的按揭年期

活化居屋第二市場建議，則是將居屋按揭保證期由「30年減樓齡」放寬至「60年減樓齡」，買家可向銀行爭取更長按揭年期，降低每期還款額，讓市民更易透過居屋第二市場成功「上車」，以騰出更多公屋單位。

他們預計可達致的政策效果包括盤活超過 30 萬個居屋單位、 增加居屋及公屋流轉，大規模釋放二手居屋及現有公屋資源、為青年及夾心階層創造置業階梯、 促進社會整體向上流動、減少公營房屋建屋成本、增加稅收。