施政報告｜新民黨倡延長退休年齡　檢視代母安排、雪卵期延至55年

本港夫婦生育率創新低、加上人口老化，影響勞動力供應。新民黨今日（17日）就新一份施政報告提出建議，提倡效法深圳，把退休年齡劃一為65歲；又建議將卵子、精子及胚胎最長儲存期限，由現時的10年延長至55年，及檢視現行代母政策，讓有需要的夫婦何利用相關服務生育下一代。



為鼓勵生育，新民黨建議把雪卵期延長至55年（李宇婷攝）

至於為何卵子、精子及胚胎的最長儲存期限要延長至55年？對提高出生率真有幫助？新民黨主席葉劉淑儀指，現時香港法例的儲存期只有十年，英國是五十五年，延長儲存期未必提升生育率，但能提升生育時間表的彈性。

而檢視代母安排，該黨立法會議員容海恩解釋，本港允許夫婦尋求代孕，但不得使用捐贈卵子或代孕者卵子，條例更禁止商業代孕，部分女性受身體狀況所限，現行規定令她們無法繁衍後代，建議檢視代母安排。她承認，涉及複雜法律及道德問題，但作為第一步，可向適合持牌醫療機構發出代母安排牌照，為有醫學需要的夫婦

新民黨同時也繼續重提預算案時有觸及的鼓勵生育建議，包括鼓勵有需要人士使用輔助生殖科技，建議為每名接受療程婦女提供5萬元資助，和改善託管服務。容海恩稱，可參考僱員再培訓局「陪月一站」課程，為願意成為社區保姆者提供更多培訓，提供財政誘因包括增加服務獎勵金，由目前每小時劃一25元倍增至50 元，並檢視社區保姆純屬義工性質的規定，及按需求增加名額，並放寬限制讓有意提供跨區社區保姆服務的營辦機構有更大彈性，短時間內增加託管服務名額。

倡延退休年齡 效法深圳劃一為65歲

本港生育率低之餘，更同時面對人口老化問，對勞動力供應構成影響。黨主席兼行會成員葉劉淑儀指現在的人很健康，退休年齡可以延長。她說香港沒有劃一退休年齡，建議效法深圳，退休年齡劃一為65歲，並鼓勵大學及私人企業延後退休年齡。她解釋，大學現時的退休年齡是60歲，限制了對外延攬學者、科學家。因為外國學者是終身制，如有成就的來港後很快要退休，無法善用人才。

至於延遲退休年齡會否「阻住後生仔上位」，她認為大家機會均等，「到你做到CEO、CFO又可以做耐啲。」此外，葉劉淑儀說很多長者都有經濟能力，政府可以成立銀髮經濟研究小組，鼓勵各行各業推出切合銀髮一族的服務和產品。

關注舊樓安全 倡設「專業樓宇勘察隊」

另外，容海恩指香港樓宇老化，管理維修未如理想，面對業主失聯、未集齊指定業權份數支持等難題，維修工程難以開展，情況在「三無大廈」特別嚴峻，年長業主一般積蓄不多，而且並不掌握申請資助等程序，單靠加強執法力度，未必最有效改善狀況。

她提到，民政事務總署與香港律師會合作，分别推出「大廈管理免費法律諮詢服務」及「免費大廈管理外展法律諮詢服務」協助有需要的法團，與專業團體合作的模式取得一定成果，她建議當局將合作擴展至會計、測量及工程等專業範疇，夥拍相關專業學會組成「專業樓宇勘祭隊」，與各區關愛隊合作，協助辨別急需維修的樓宇，並為法團與業主提供專業支援。