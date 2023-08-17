政府擬搞活搞旺夜市　葉劉淑儀：生活方式已變　港人晚飯後回家

財政司司長陳茂波稱短期內還要與業界合力把香港的夜市搞活搞旺，行政會議召集人、新民黨立法會議員葉劉淑儀回應指，三年疫情，港人生活方式已改變，晚飯後便回家，政府要思考多點方法鼓勵市民晚上消費。



葉劉淑儀（左二）到食肆「客串」當服務員，為食客送上點心（葉劉淑儀Fb圖片）

三名行會成員葉劉淑儀（中）與張宇人（左）及林健鋒（右），昨日到中大參觀「太空大豆」項目（葉劉淑儀FB圖片）

近日財政司司長陳茂波指，訪港旅客數字正在快速恢復，但仍要不斷提升自身的競爭力和吸引力。旅發局調查顯示，內地旅客的消費習慣有所改變，以購物作為主要來港目的的比例，較疫情前有所下降。新的模式、新的轉變也帶來新的機遇。不少旅客，特別是年輕遊客群體，他們來港旅遊的目的更多為參與文化、藝術和展覽活動，或者觀賞大型演唱會等。他稱，要短期內把香港的夜市「搞活搞旺」。

但陳茂波未有交代他所指的夜市，是指夜晚的墟市抑或夜市經濟。飲食界則指現時晚市已客源不足，憂慮若陳茂波所指的是搞夜間墟市，效果或適得其反。

行政會議召集人葉劉淑儀被問及政府的構思是夜間墟市抑或夜經濟時表示，不能代陳茂波答，但她指始終經過三年疫情，港人生活方式改變，喜歡食晚飯後便回家，認為政府要思考多點方法鼓勵市民晚上消費，包括各界提出的設墟市等建議。