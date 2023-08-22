福島核廢水｜何俊賢倡各地水產取代　鄧家彪促全禁日本漁農產品

日本政府周四（24日）開始排放福島核廢水，多名議員不滿，民建聯漁農界議員何俊賢批評做法不負責任，又預期會影響本地漁業，希望政府協助業界渡過難關。



而工聯會議員陳穎欣、鄧家彪下午到日本駐港總領事館地下抗議，質疑排放核廢水漠視損害全球海洋環境和人類健康的風險。



日本福島將排放核廢水。（路透社）

福島核廢水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措施

何俊賢建議預留應急基金助本地漁業

政府早前表示，一旦日本排放核廢水，就會禁止日本10個都、縣的水產品進口。何俊賢促請特區政府加強認識，以及增加故意輸入受禁水產到港的罰則。此外，何俊賢預計本地漁業或會受到影響，建議政府預留應急基金，供業界渡過難關。

至於漁產品方面，何俊賢建議採用國產、本地及海外的代替品，減少對日本產品的需求，將影響減到最低，亦可以減少日本產品的檢測支出。

陳穎欣、鄧家彪今日下午到日本駐港總領事館地下抗議。陳穎欣表示，日本政府排放核廢水，是漠視損害全球海洋環境和人類健康的風險，形容是極端自私和不負責任的行為。

鄧家彪則表示，核廢水排放到海洋目前沒有先例，有未知的風險。他促請特區政府即時禁止全日本漁農產品進口，並加強所有從日本進口的食品檢測，並徵收檢測附加費。