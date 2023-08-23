充足土地供應是「金鎖匙」　陳茂波：明日大嶼及北都不會動搖

港府財政壓力備受關注，有意見指不應同時發展北部都會區和交椅洲人工島，財政司司長陳茂波今日（23日）出席論壇表示，對兩個項目的融資安排充滿信心，指充足土地供應是打破發展制約，和解決市民住屋的「金鎖匙」 ，強調不會因為短期的市場波動而動搖推動增加土地供應的決心。



陳茂波指充足土地是打破發展制約、解決市民住屋困難的「金鎖匙」。（文睿攝）

陳茂波指港府對大型項目融資充滿信心

陳茂波表示，港府對北都和人工島的融資安排充滿信心，指充足土地是打破發展制約、解決市民住屋困難的「金鎖匙」，有充足土地才有彈性、容量發展，為市民提供就業機會，重申自今屆政府上任後，一直強調土地向「提速提量提效」方面發展，直言：「政府推動香港土地供應的決心，絕不會因為市場短期波動而動搖。」

他指，《香港2030+》報告估算香港需要6,400公頃土地，而港府現時已鎖定7,300公頃土地，其中3,300公頃為熟地，一半來自人工島和北部都會區。

陳茂波（中）指香港要超前規劃土地。（文睿攝）

明日大嶼及北都同時推進可行、值得投資

至於為何要同時推進兩何項目發展，陳茂波表示，要總結過往當土地供應短缺時的經驗，指以往香港出現居住困難的情況，強調不能重蹈覆轍，香港要超前規劃土地，滿足發展、環境、和市民期望。

不過兩個項目同時進行，財務上是可否可行？陳茂波表示，兩個項目正全速進行，均具有經濟效益、值得投資，認為回報遠高於投資成本，強調財務上完全可行，要處理的只是前後現金流的管理問題。

提出五項融資方案 包括BOT、發債

他強調政府有信心做好融資方案，舉例指推出綠色債券、「鐵路加物業」、「興建、營運、轉移」（BOT）、發行債券供市民認購、引入長期投資基金等。他又指不少金融機構、個別企業過去一直與港府聯絡，表示對兩個發展項目潛力有信心，並表示希望參與其中，並提出增加融資方式的彈性和選擇。

他指香港在資金、人才和專業知方面都非常豐富，相信有能力吸引投資者、金融機構，參與經濟效益顯著的基金發行項目。他最後重申，造地項目有必要性，期望社會共同努力，回應市民對美好生活的期盼。