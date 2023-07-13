精簡發展程序｜葉劉支持修例加快收地：助發展北都惟步伐需加快

為加快土地發展程序，政府提出《2022年發展(城市規劃、土地及工程)(雜項修訂)條例草案》，今日（13）正立法會進行二、三讀程序，草案涉及改善收回土地、城市規劃、填海、道路和鐵路等多個法定程序。行會成員兼立法會法案委員會主席葉劉淑儀指，修例對北部都會區發展十分重要，但同時指即使通過修例，發展新田科技城的部分土地於2026年方可收回，證明香港要進一步加快土地發展的步伐。



葉劉淑儀指稱，將來民選區議員的民意授權，會等於甚至高過英國國會議員。（ 林靄怡攝）

2022年發展（城市規劃、土地及工程）（雜項修訂）條例草案》，當中涉及六條法例，預計一般項目由「生地」變成可建屋「熟地」時間將由最少六年減至四年，有助加快土地發展。

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葉劉淑儀今日（13日）表示，感謝委員提出專業意見及政府接納意見，故委員會不會提出修正案。她特別點名讚賞發展局常任秘書長何珮玲表現，認為政府盡最大努力回答委員問題及準備條例。

她指，濃縮土地發展時間對北部都會區發展十分重要，不過話雖如此，以新田科技城所需的土地為例，指該片土地將於2024年進行平整工程，最快2026年交回政府進行發展工程，可見香港要加快腳步增加土地。

簡慧敏：政府內部也要精簡行政程序

選委界立法會議員簡慧敏表示，修例針對法定程序，惟委員會聯同政府舉行公聽會時，有專業團隊形容法定程序如同「下游」，指政府內部行政程序在「上游」或「中游」進行中，期望局方同樣關注行政程序時間，方可做到政府「提速、提效、提量」及「以結果為目標」的原則。

陳健波以焗麵包機壞咗喻發展程序過長

另一立行會成員、保險界議員陳健波表示，年青人買不起樓、樓價高企等成為社會不滿的原因之一，政府於2018年提出土地大辨論，當時已有人提出香港土地發展程序繁複，「麵粉比喻生地，麵包比喻房屋，焗麵包機如同發展程序，而家焗麵包嘅時間愈來愈長，明顯焗麵包機壞左」，故重申支持政府修改條例。