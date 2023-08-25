73歲生日驗眼有白內障　田北辰：歲月催人｜政壇諸事町

實政圓桌田北辰明日（26日）就是73歲生辰，一眾兄弟好友在辦公室為他慶祝。不過他就感嘆「歲月催人」，「唔認老都唔得」，原來是有了白內障。



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見李家超睇唔清表情

田北辰在社交平台上說，一直都覺得歲數只是數字，最重要是心境要保持年輕就不會老，但最近有件事「令自己想唔認老都唔得」，就是前幾日返香港時，望著機場大銀幕中的航班資料「睇到矇查查」；星期三見特首李家超時，坐在李家超對面隔住三、四米都不太看得清他的表情，「心諗唔通我嘅近視又深左？」

於是，他心血來潮搵老友眼科醫生林順潮檢查眼睛，「點知佢話我個「鏡頭」發咗霉，點配眼鏡都搞唔掂」，原來自己開始有白內障，感嘆歲月催人。林順潮建議他換過粒人工晶體，「仲話換完包我視野開新篇，見到一個全新嘅世界，睇文件仲快過37歲」。

他續指隨着歲月變化，無論做多少運動、飲食多麼檢點、內部機能保持得「幾fit」都好，「有啲嘢你都係唔到你控制」，正如一個城市，「有啲嘢舊咗、老咗、啲人去厭咗，就會慢慢失去吸引力」，但只要加點新的事物，例如在欣澳興建賽車場，再加上香港擁有這樣好的底子，一定能像他換人工晶體一樣，帶來全新景象。