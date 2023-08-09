高鐵靈活行何不任我行？田北辰批距地鐵化甚遠　張欣宇料須改系統

香港早前與內地商討高鐵地鐵化事宜，港鐵周二（8日）宣布下周一（14日）起推出高鐵「靈活行」安排，往來西九龍站及福田站乘客可於原來車次開出前45分鐘及開車後1小時免費改乘同日指定車次最多三次。



實政圓桌立法會議員田北辰認為，高鐵「靈活化」與「地鐵化」相距甚遠，因只可換票而不能直接購票，並非「地鐵化」：「呢單嘢離哂譜」田北辰倡盡快設開車45分鐘前售「企位飛」。



A4聯盟立法會議員張欣宇認為考慮到實際限制，倘推行絕對「地鐵化」涉及更改硬件及系統等，恐要數年時間及一筆昂貴開支，為盡快推出便利頻繁來回香港及福田或有急事乘客，「靈活化」是較務實做法。



運輸及物流局局長林世雄今年3月表示，港鐵與內地相關鐵路單位成立專責小組，跟進高鐵短途班次「地鐵化」事宜。多名議員6月引述消息，先行方案最快7月推出。至港鐵周二公布「高鐵靈活行」安排，允往來西九龍站及福田站乘客，可於原來車次開出前45分鐘及開車後1小時，免費改乘同日指定車次最多三次，即乘客仍需預先購票，到乘車當日才可靈活改動乘車班次車票。

田北辰再倡開車前45分鐘開售「企位飛」

一直爭取高鐵「企位飛」的田北辰認為，「靈活行」與「地鐵化」相距甚遠，因「靈活行」只能換車票，不能即時到場購買車票上車，「呢單嘢離哂譜，不知所謂，我要買飛唔係換飛」。

他認為，「地鐵化」可幫助一些不能在網上訂票乘客以及心血來潮或有急事須往福田的乘客，「預先買飛先，點可能係地鐵化？」他指「靈活行」只能幫助因事要改時間或塞車遲到未能趕及車程的乘客，並再次建議可在開車前45分鐘開售「企位飛」：「唔係搞非龍非馬嘅嘢」。

另一議員張欣宇認為，雖然「靈活行」非絕對「地鐵化」，但現時高鐵痛點主要是一些頻繁坐高鐵北上乘客，難以算準過關時間候車，結果要提早許多，「等半個鐘經常出現」。

張欣宇促增加西九往返福田班次

他認為「靈活化」方案可解決此問題，不失是務實做化，相反「地鐵化」票務安排涉硬件及系統上的改變，包括要有全新的票務系統和相關閘機設備，且可能要將候車大堂分隔為長途區和短途區，影響月台調度的靈活性，並涉及昂貴的改造開支，動輒更要數年時間改動。

張欣宇又指目前最大問題，仍是來往福田班次幾乎要1小時一班，在不加班次情況下，「靈活行」未能幫助該些乘客減省候車時間。

如之前未曾更改過已購買的車票，乘車當又未過「一般改票」截止時間，首先要使用「一般改票」更改行程。（港鐵文件）

港鐵：繼續與內地鐵路單位探討更多便利乘客服務

問及會否增設企位售票、推靈活購買即日車票等「地鐵化」做法，港鐵回應稱福田「靈活行」是一項嶄新安排，為短途跨境乘客的行程提供更大彈性，會密切留意情況，並繼續與內地鐵路單位探討更多便利乘客的服務。

運輸局稱一直聯同港鐵與內地探討優化高鐵服務可行方案

運輸及物流局稱，一直聯同港鐵公司與內地當局探討各項優化高鐵服務的可行方案，包括提升短途乘客行程安排彈性的措施，將於8月14日推出的「靈活行即日變更車次安排」，局方會密切留意有關安排實施的情況，而港鐵亦會聯同內地有關單位審視計劃的成效，以探討優化有關安排的空間，進一步便利兩地人員往來。