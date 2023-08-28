盤點高薪議員助理　11人月薪6萬或以上　最貴議助加薪4%高過老闆

立法會一般議員的月薪約10萬元，而原來有些議員助理的月薪，可以接近一般議員的七成！



按立法會議員申請發還開支的文件顯示，人工最高的議助繼續為立法會主席梁君彥的助理，月薪達7.18萬元，較去年的6.9萬元多2,800元，即加薪4%，高過「老闆」議員的1.7%加幅。



+ 6

未打破張華峰議助7.7萬元紀錄

不過加薪後7.18萬元的款額，仍未超越上屆金融服務界議員張華峰的聘用紀錄，他曾以近7.7萬元重金聘請1名特別助理，比梁君彥今年最高薪議助還要多出5,200元。

除了梁君彥的議員助理外，還有10名議員助理月薪6萬元或以上，按排名，謝偉銓助理月薪6.8萬元居次，而劉業強、邱達根、黃錦輝等都以6.46萬至6萬元聘請助理。

議員助理人工排名

69名議員有5個或以上助理

根據議員開支申報資料，90名議員合共有560多名全職或兼職議員助理，69名議員有5個或以上的助理，17名議員有5個助理，最多議助的議員是社福界立法會議員狄志遠，有達14個助理。不過亦有議員沒有聘請助理，他就是選委界立法會議員、香港島各界聯合會理事長蘇長荣。

薪金開支方面，不少議員助理月薪約2萬至3萬元，不過亦見部份議員的助理只有數百元的報酬，因為他們是兼職員工。