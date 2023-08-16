梁君彥稱最快2025年初始考慮重開立法會「煲底」　強調沒政治考慮

俗稱「煲底」、「鼓底」的立法會綜合大樓示威區自2019年反修例運動後未有對外開放。立法會主席梁君彥周二（15日）在社交網站發文稱，秘書處早前邀請知專設計學院學生為立法會「鼓底」公眾入口提供設計方案，設計概念更已成真，相信正門入口會成為「打卡位」。



《信報》今（16日）引述梁君彥早前接受該報訪問稱，「煲底」示威區附近正擺放立法會大樓擴建工程拆卸的玻璃，可能對示威人士構成風險，因此要到待2025年初擴建工程完成後，才會考慮重開「煲底」，梁強調沒有其他政治考慮。



俗稱「煲底」、「鼓底」的立法會綜合大樓示威區自2019年反修例運動後未有對外開放。 （資料圖片/陳康智攝）

據《立法會廣場使用指引》，個別人士或團體一般獲准在立法會行管會指定的示威區內請願或示威，而「煲底」的有蓋位置被劃為示威區。

立法會大樓擴建被拆卸玻璃放示威區旁 梁君彥稱憂對示威人士構成風險

《信報》今引述梁君彥早前接受該報訪問稱，至少要到2025年初才會考慮是否重開。報道指梁解釋稱，立法會大樓正在擴建，部份被拆卸的玻璃擺放於示威區旁的立法會廣場，恐對示威人士構成風險，因此要待2025年初擴建工程完成後，方會考慮重開「煲底」，又強調，除了該因素外，沒有其他政治考慮。

知專學生設計 明亮「立」字耀眼奪目

梁君彥周二在社交網站發文稱，秘書處早前邀請知專設計學院學生為立法會「鼓底」公眾入口提供設計方案，設計概念更已成真，相信正門入口會成為「打卡位」。

發文提到他和立法會秘書長陳維安前往觀看正門亮燈效果，形容入口門燈亮起，原本暗沉的正門和鄰近範圍頓時變得明亮和增添生氣；「立」字會徽背後發光，尤其耀眼奪目，正門入口現在看起來既簡約又醒神，亦與周邊設計保持和諧一致，知專同學仔的心思值得一讚。他相信，優化後的正門入口將成為立法會訪客新的打卡位，亦是議員接受傳媒訪問的新地標，由於該處靠近行車通道，他提醒訪客和議員注意安全。

工程在兩星期內完成，梁君彥指正門新設計的工程並不簡單，既要拆除該處行人路的地磚，又要在地底裝上固定新門框的支架，再封上水泥及鋪上新地磚，以確保安裝穩固美觀，非常感謝建築署專業團隊與秘書處同事緊密協作。