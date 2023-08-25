議員開支｜周小松4.6萬度身訂造6件家具　林琳十多萬搭攝影棚

立法會議員任期內，辦事處的營運開支包括家具、報章刊物、宣傳用品、顧問服務等等，都可以透過提交發票及收據等報銷，再由公帑支付。《香港01》趁暑假休會，統計及整理各立法會議員上任以來的營運開支款項，發現有議員用4萬多元只購置6件家具，亦有議員用十多萬元搭攝影棚。



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記者翻查議員開支紀錄，發現勞聯秘書長周小松請工程公司度身訂造家具，包括安裝在議員房的層板櫃、衣櫃、兩張辦公枱連輔助枱面櫃，以及安裝在職員位的文件入牆櫃和多功能組合櫃，合共4.63萬元。

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記者試過查閲傢俬店的網頁，尋找類似家具的價值，唯獨是未找到一個可放置影印機在下方的組合櫃，不過翻查不同組合櫃的價錢，大約只需要5,000元。參考所有價錢，不計運輸費和安裝費下，6件家具大約是1.5萬元，只佔工程價錢約三成，而運費通常亦是數百至千元不等，為何周小松價格相差這麼大？

▼香港01網上搜尋同類家具作參考▼



周小松：想善用房間凹位 故要訂造家具

記者上到周小松的辦公室了解，他向記者表示房間有凹凸位，例如一踏入議員房右邊有一幅凸起的牆，與房門之間形成一個小凹位，於是周小松請公司來訂造衣櫃。周小松又指同事比較多，其中勞聯主席林振昇有時來開會，於是在議員房中，為他安裝一套辦公枱，而議員房外亦有合共7名議員助理工作，為善用空間，周小松決定找工程公司度身訂造入牆家具。

「採購達人」梁文廣3萬買21組物品

採購家具豐儉由人，立法會「A4聯盟」議員梁文廣用30,393元購買、運輸和安裝1個書櫃、1個間隔櫃連12個置物籃、4張書枱、4張小型書櫃桶、4個電腦架、4張椅子、兩個電視櫃、1個衣櫃，合共21組物品，點解又可以咁便宜？

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同樣地，記者上到梁文廣的辦公室了解，他憶述自己入伙後，上手留下的家具非常少、非常殘舊甚至不能用，於是請秘書處回收它們，留得下的家具包括在職員位的一張紅色的辦公椅和在議員房的一張黑色辦公枱。之後梁文廣度量尺寸，再到連鎖傢俬店選購家品，選購連運送安裝大約兩個月。

他笑指大部分的尺寸都買到非常幸運，唯一有難度是職員旁邊的兩個沒有在清單上小櫃，他指傢俬店找不到想要的尺寸，但訂造又太貴，於是由職員到內地網上購物平台購買，然後自行安裝。

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林琳專業攝影棚連裝修價值13.2萬

數萬元買家具，相信大家也能理解，不過有議員的設備開支更加是他們的數倍，即是十多萬元！民建聯立法會議員林琳以13.2萬元採購攝影器材和裝修攝影棚，裝修工程包括牆身翻新、電掣安排、間隔布及鐵架、直播器材架設等，合共5萬元。器材採購方面包括1部相機及鏡頭和1部輕便相機約3.7萬元、14件燈光及收音器材約2.6萬元、5件攝影配件包括腳架、攝錄監視器等約8,100元、5件電池及充電器和1部直播用電腦約1萬元，合共約8.2萬元。為何要這麼多設備呢？

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記者造訪和她辦公室同一層的房間，房內有一個攝影棚。林琳表示，拍外景用iPhone影出來「有啲怪」，天氣不好時例如下雨就更需要用較好的器材。另外自己辦公室空間不足，其他公共空間又不夠安靜，於是在一間房間內安置攝影棚和採購器材，讓多位民建聯議員包括黃俊碩、陳仲尼和郭玲麗等使用。

至於為何大家共用的東西會「入佢數」？林琳說不時邀請嘉賓拍片，例如請選委界議員上來交流意見，有時會出外景拍攝，亦有時在攝影房內拍攝，影片會在社交媒體上發布，預料到自己用得最多，於是就「入佢數」。

至於為何要13.2萬元，原來林琳去年2月初找過3間公司報價，價格包括13.9萬、14.6萬和13.2萬元，最終以價格作為考慮因素決定，選擇13.2萬元的項目。