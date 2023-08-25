電腦展首設樂齡科技館　陳凱欣、孫東親試復康儀器

一般人心目中的電腦展，當然是購買最新電腦產品的展覽，但隨着人口老化，針對長者的科技產品亦漸受關注。



今屆電腦展首次設立了樂齡科技展館，立法會議員陳凱欣今日（25日）主持開幕儀式，更請來創新科技及工業局局長孫東親身體驗復康儀器。



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是次電腦展在8月25日至28日於會展舉行，同時九龍總商會舉辦「樂齡康體智慧科技館」展覽，是首次在電腦展同場展出樂齡科技產品。

陳凱欣說，以往年輕人參觀電腦展，主要是以打機或電競為主。但她強調，科技應該與任何年紀息息相關，又指科技除了可以協助照顧長者外，最重要可以起到「預防」作用，例如及早得知患腦退化、心血管疾病的風險，形容今次展覽是應對人口老化問題行出第一步。

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多款復康儀器 讓患者在家完成療程

孫東今日主持電腦展開幕之後，亦特意到樂齡科技館參觀，並與陳凱欣、九龍總商會理事長袁家樂一起體驗樂齡科技產品，包括協助中風或腦部受創的病人手部復康的儀器。該儀器可讓中風或腦部受創的病人，在家中進行療程。

今次的參展商還包括復康運動系統，亦有擴增實境（AR）復康訓練，讓患者在家中都能夠完成復康訓練。