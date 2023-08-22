施政報告｜陳凱欣倡黃大仙建設新醫院　管浩鳴促定安老藍圖

特首李家超正就《施政報告》諮詢各界，6名無政黨背景的立法會議員會晤李家超並提出多項建議，其後選委界立法會議員陳凱欣、管浩鳴和醫療衛生界立法會議員林哲玄會見傳媒。



陳凱欣建議在黃大仙興建新的醫院，管浩鳴則促設安老藍圖等。



陳凱欣、林哲玄倡加強培訓牙科治療師

陳凱欣建議在黃大仙區興建新的醫院，減輕九龍中、九龍西醫院聯網的壓力。此外，她建議增加牙科治療師的培訓，並將急救、器官捐贈納入小朋友的生命教育課程中。

林哲玄在醫療衛生方面提出7個範疇的建議，稱要善用牙科治療師，又稱本港只有一間牙科醫院，設施比較老舊，更是教學並非公共服務用途，有需要讓更多學生參與實習。就中西醫協調發展，他希望中西醫課程互相認識和了解，認為中醫藥專員對此有責任。

選委界立法會議員管浩鳴則提出三項建議，包括由副司長或更高級官員設計及落實安老藍圖，此外建議讓內地學生來港投身社福界服務，又希望加快本港舊區重建的步伐。

謝偉俊倡強積金設保本回報 觀塘填海造地

選委界立法會議員謝偉俊表示，香港經濟陷入困境，導致市民的強制性公積金計劃（MPF）連年虧損，認為將退休市民的僅存MPF供款不能有尊嚴地退休，建議政府為MPF提供「保證」或最低限度「免虧蝕」保本回報，或特設一次性「虧損補償」。

另外，他建議政府研究修訂《保護海港條例》，考慮觀塘避風塘填海，快速造地，增郵輪碼頭人車流，解決土地供應、觀塘交通擠塞「老大難問題」。