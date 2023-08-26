官員議員劍擊表演賽　黃偉綸首輪「KO」鄭泳舜｜政壇諸事町

現時官員與議員在立法會激烈辯論的次數已寥寥可數，但運動上仍可一決高下。「亞洲少年劍擊精英聯賽」今日（26日）在亞洲國際博覽館舉辦開幕禮，民建聯立法會議員鄭泳舜與財政司副司長黃偉綸分別與港隊劍手組隊，進行名人表演賽。



分組後，首輪由「Team 1」的鄭泳舜對戰「Team 2」的黃偉綸，黃偉綸以5比2先勝一仗，惟最後團隊得分落後，「Team 1」以小勝告終。



官員、議員及運動員分組比賽。（鄭泳舜提供）

黃偉綸：劍擊如人生

黃偉綸致辭時表示，中學時學過一年劍擊，用左手持劍，所以自己非常支持劍擊運動得發展，他形容劍擊如人生，鼓勵青少年要勇敢嘗試新事物，投入比賽，說好國家故事。

鄭泳舜致辭時表示，「亞洲少年劍擊精英聯賽」參賽者超過1,500人，來自世界各地，包括香港的本地「小劍神」，亦有精英運動員參加表演賽，正正體現劍擊運動在香港的普及化、精英化及盛事化。

黃偉綸有劍擊經驗 惟團隊最終落敗

及後，眾人分組比賽，「Team 1」成員有鄭泳舜、陳祖恒、唐焯彬以及香港男子佩劍冠軍何思朗。「Team 2」成員有黃偉綸司長、林衍聰、三屆亞洲空手道錦標賽獎牌得主張均樂，以及2018年亞運會佩劍個人及團體獎牌得主羅浩天。

打頭陣的鄭泳舜和黃偉綸上場對決，有劍擊經驗的黃偉綸先勝一仗，惟最終經過4組對決，「Team 2」輸一分。