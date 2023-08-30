房屋局副局長戴尚誠探訪劏房戶　困𨋢20分鐘體會居民日常

房屋局局長何永賢昨日（28日）於其Facebook及Instagram帳戶發帖稱，房屋局副局長戴尚誠日前聯同立法會議員楊永杰，九龍城區議員張景勛、何華漢、梁婉婷，以及九龍社團聯會副秘書長林博，一同到土瓜灣探訪劏房住戶，了解他們的困難和需要，只見當日探訪的兩個家庭均環境狹窄，且要面對老鼠、曱甴等問題。戴尚誠一行離開時，還體驗了居民日常的困𨋢問題，但戴仍不忘善用時間，講解過渡性房屋等政策。



4,500元月租不足100呎單位

何永賢在帖中指出，當日戴尚誠一行探訪的兩個家庭各有困難，其中一家五口同住狹小空間，只睡在一張碌架床和一個地舖，擠迫環境可想而知。另一個家庭則以4,500元月租住不足100呎的單位，環境狹窄但呎租高昂，住在單位內的幾歲小女孩，也提早有了呎數觀念，附和著說：「係呀，100呎咋。」更惡劣的是，兩個家庭都要面對老鼠、曱甴等問題，再加上噪音難以入睡，更影響小朋友的學業。

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善用困𨋢時間講解過渡性房屋等政策

住在不足百呎單位的母親坦言，雖然自己也很想搬，「但真係住唔起。」上月中旬，她曾到房屋局過渡性房屋開放日，並即場遞交入住申請表，現正預備再補充文件，可見她急切希望為自己、為女兒改善居住環境。

探訪完畢後，戴尚誠與一眾議員搭乘電梯離開時，更遇到電梯故障，體驗了劏房居民可能面對的日常。眾人被困於電梯內約20分鐘，戴尚誠也善用時間，與一眾議員和地區人士再次講解簡約公屋及過渡性房屋等政策，希望集合各界力量，讓更多有需要的市民得到幫助，及早改善生活，毋須再困於惡劣居所。