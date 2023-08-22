住劏房母女煮食難　獲大家樂「開飯咭」解困　新一期9月1日起申請

新冠疫情重創經濟，不少人面臨沉重的經濟壓力，特別是一班基層照顧者，照顧家庭同時又要為三餐頻撲。一位居住在劏房的媽媽，家中煮食設施有限，去年疫情又要照顧在家上課的女兒，難以外出買餸煮飯，幸成為大家樂「大家開飯」食物援助計劃受惠者，減輕生活壓力。



大家樂今日（22日）公布再次推出 「大家開飯」食物援助計劃，今年受惠人數增至4,000人。（盧翊銘攝）

每張「開飯咭」儲值 3000元 買50元以下餐膳免費

大家樂指出，早前有調查報告指出香港現時的照顧者人數超過100萬人，而社會上給予他們的關注及資源並不足夠，故此今日（22日）公布再次推出 「大家開飯」食物援助計劃，9月1日起接受報名。今年受惠目標人數增至4,000人，資助總額達1,200萬元，每位受助人將獲得3,000元的「開飯咭」，於三個月內可憑咭到大家樂快餐分店免費享用價值50元以下的餐膳。

計劃與鄰舍輔導會作為合作夥伴，甄選其網絡下合乎資格會員接受資助，是次計劃以照顧者作為主要受惠對象，包括兒童長者及殘疾人士的照顧者。

疫下女兒在家上網課難外出買餸 持「開飯咭」到大家樂用膳

鄭女士與有特殊教育需要的10歲女兒居住在劏房，居住環境惡劣，加上煮食設施有限，只能煮簡單的餸菜。鄭女士說，有時要遷就女兒，「下下都要以佢為先。」

鄭女士表示，不時亦會覺得擔子重，特別是疫情期間，沒有親友支援要獨力照顧女兒。她又提到，疫情期間，女兒在家上網課，要留在家照顧她，難以外出買餸，幸成為「大家開飯」食物援助受惠者，可以用「開飯咭」到大家樂用膳，大大減輕壓力。

鄭女士說，由於經濟壓力，兩母女平時甚少外出食飯，故很開心獲得「開飯咭」，可以更常與女兒外出用膳。

輕度智障姐妹照顧老邁爸爸 食物援助助減低壓力

受助姊妹惠玲與惠兒是輕度智障人士，多年來與接近90歲的父親同住。但老父於2021年跌倒，長期卧床休養，她們負擔起照顧父親責任，包括帶父親去覆診、照顧起居飲食等。

她們表示，在父親受傷後，二人需要學習如何照顧行動不便的爸爸，包括推輪椅、帶他去覆診、處理緊急情況等。以往父親會在上午買餸，但他受傷後，兩姐妹要在放工後買餸回家煮飯，不時感到辛苦。有幸成為「大家開飯」食物援助受惠者，惠玲指，節省了煮飯的時間，可以帶爸爸外出。

前無綫電視「綠葉」吳博君的太太，今日到場分享照顧患上「漸凍人症」夫丈的處境及需要，冀大眾對照顧者有更深了解。

為讓照顧者一嚐被照顧的窩心感受，大會安排了大家樂快餐總廚指導受助家庭的小朋友製作「紅豆冰」予其母親品嚐。此外，現場亦有40名曾接受去年計劃資助的參加者，一同享用鐵板餐，享受與家人共聚的美好時光。

大家樂行政總裁（香港）：照顧者的負荷及壓力隨人口老化增加

大家樂集團行政總裁（香港）梁可婷表示，「大家開飯」自去年推出後，收到很多正面迴響，受惠者都認為「開飯咭」很實用，他們可以按自己需要去任何一間大家樂選擇自己心儀的餐點，不需要在指定時間去排隊取餐，使用起來有很大自由度。

她表示，今年希望透過計劃支援照顧者，為他們帶來美味餐膳，為生活加添窩心暖意。她指隨着社會人口老化，長期病患個案數目增加，照顧家人的負荷及壓力亦隨之增加，期望社會大眾提高對照顧者身心健康的關注，向他們提供適切的援助。

鄰舍輔導會主席嚴元浩表示，該會一直關注照顧者的需要，提供輔導、暫顧、綜合家居、情緒支援等服務，以減輕照顧者的壓力，「今次與大家樂集團合作，為有需要及合資格照顧者提供食物援助，藉此紓緩照顧者的生活開支壓力，同時讓照顧者騰出一些空間去照顧自己的身心靈需要，換來一些休息時間及空間。」

「大家開飯」食物援助計劃於去年疫情高峰期間首度推出，向面對即時經濟困難的家庭、失業及低收入人士提供協助。