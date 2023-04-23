大灣區考察團｜議員參觀機械人公司　創科界邱達根：港忌墨守成規

大灣區考察團今日（23日）踏入第三日，考察佛山的「紫組」上午參觀建築業及餐飲業的機械人公司，科技創新界立法會議員邱達根表示，本港勞動力出現樽頸，港府需要更開放研究，切勿墨守成規，考慮引入機械人；立法會議員陳凱欣就指，機械人既安全又快捷，可以在300日內完成40層樓的建築及裝修。



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政務司司長陳國基率領「紫組」立法會議員參觀佛山市博智林機器人公司，及天降美食王國機器人餐廳，佛山市長白濤及碧桂園創辦人楊國強在現場迎接。

科技創新界立法會議員邱達根表示，內地科技在十年間翻天覆地，超越了固有認知，他認為在本港勞動力出現樽頸的情況下，港府需要更開放研究，切勿墨守成規。

立法會議員陳凱欣表指出，內地建築機械人廣泛應用，不但安全也節省時間，可以在300日內完成40層樓的建築及裝修，而現時立法會擴建需要三年，在勞動力不足，輪入外勞下，認為引入建築機械人有討論空間。

民建聯立法會議員葛珮帆提到，現時建築機械人可以透過AI，自動完成工序，再走到下層繼續工作，毋須人手控制，尤其可以進行外牆維修，可以保障工人生命安全。