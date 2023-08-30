郵輪碼頭亂象｜葉劉向楊潤雄等問責：諉過營運商　要副司長補鑊

郵輪碼頭復運初期爆出交通配套不足混亂情況，行政會議召集人葉劉淑儀今日（30日）土報道撰文嚴詞狠批文化體育及旅遊局局長楊潤雄及旅遊事務署，質疑楊當初企圖諉過於碼頭營運商，及質問上至局長下至旅遊事務署一系列官員，為何未能預見郵輪重臨時帶來的旅客量？結果要勞煩副司長出手補鑊。



葉劉淑儀認為政府當初對郵輪碼頭的定位根本捉錯用神，指當前急務正如其文章標題：「郵輪碼頭十年浩劫 須重新定位」。



行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀（資料圖片 / 盧翊銘攝）

葉劉在今日的《經濟日報》文章中稱，8月份引人關注的新聞，「啟德郵輪碼頭甩轆」自然上榜，且像連續劇那樣，由8月初發酵至8月尾。8月4日，「海洋光譜號」疫後首次訪港，帶來約5,000旅客，本屬喜事，誰料當日爆出甩轆醜事，郵輪碼頭接駁交通嚴重不足，暴露特區政府與業界並沒做好充分準備。

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細數郵輪碼頭屢爆「甩碌」事件

她續指，有心水清的評論指出，郵輪碼頭甩轆並非新鮮事。她自2008年當選立法會議員，已關注郵輪碼頭發展15年，她細數2013年碼頭落成啟用，同年6月12日迎來第一艘郵輪「海洋水手號」，當日已經出現用不到行李運輸帶，接駁交通配套不濟，的士不足，旅客候車大排長龍，商舖十室九空等問題。

5年後，2018年3月，以啟德郵輪碼頭為母港的本地郵輪「世界夢號」原定讓旅客在啟德登船，但原來碼頭的兩個泊位已預留予「瑪麗皇后II號」及「伊利沙伯皇后號」使用，船公司要臨時安排旅遊巴及接駁艇接載旅客前往將軍澳碇泊處登船。其間有旅客因在碼頭呆等兩小時而鼓譟。再5年後的今日，旅客落船依然無車搭，輕軌鐵路、水上的士依然得個講字，碼頭商舖依然十室九空，經濟輻射效益近零，但特區政府不曾汲取教訓，10年來沒怎樣改善郵輪碼頭的管理，也沒好好運用疫情空窗期來優化郵輪碼頭的軟硬配套。

她又稱，擔任立法會人事編制小組委員會主席多年，相當清楚立法會撥了多少資源、開設多少職位來發展郵輪產業，當中旅遊事務署角色相當吃重。她回憶道，2007年，政府只要求開設一個為期兩年丙級政務官、旅遊事務助理專員（4）職位，以推行郵輪碼頭計劃；以推行郵輪碼頭計劃。

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旅遊事務署有專人負責郵輪碼頭

她指，該職位先後於2008年及2014年續期，至2017年12月31日撤銷。兩個月後，即2018年2月，當時的商務及經濟發展局要求重開此編外職位，為期三年，主要職責除了監察郵輪碼頭的營運，與內地及鄰近港口保持聯繫，推動香港郵輪旅遊業發展，提升香港作為區內郵輪樞紐的地位，還新增監督香港迪士尼樂園的營運。她形容：「真是能者多勞，任重道遠。」

當時人事編制小組委員會內很多議員認為，監督郵輪碼頭及迪士尼樂園均屬長期工作，反建議特區政府不如開設常額職位，政府殷然接受，於是旅遊事務助理專員（4）這個職位便由2018年起由編外變常額，至今5年，但結果卻未見郵輪碼頭設施有優化。

現實上換來的是，郵輪碼頭沒有優化、沒有提升，難得有郵輪來泊又再荒亂出事，淪為頭條笑話。 行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀

翻查資料因看不慣楊潤雄企圖諉過他人

她稱，她之所以覆查連串資料，是因看不慣文化體育及旅遊局局長楊潤雄在郵輪碼頭甩轆後，企圖諉過碼頭營運商，指營運商經營十多年，理應知道郵輪到港會出現的問題。

葉劉續問，那麼這些年來，旅遊事務助理專員（4）、旅遊事務副專員，及旅遊事務專員、局長等一系列官員，究竟有甚麼貢獻？郵輪來港早有排期，絕不是突然泊港，專員絕對有充足時間聯絡營運商和船公司，查詢旅客資料，監督、統籌、安排接駁交通等各類配套。除了的士，其實只要安排幾條穿梭巴士綫送旅客前往就近港鐵站及熱門地區/景點，體貼一點可送每位旅客一張遊客八達通，這麼簡單的安排，只是常識；「旅遊事務署那麼多專員都想不出、做不到？」

區區幾條接駁巴士綫，要勞煩政務司副司長牽動數十人召開兩次「啟德郵輪碼頭交通協調統籌會議」來補鑊，這就是楊局長說的「事實證明香港絕對有能力、有方法接待好大型郵輪到港」？ 行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀

她認為，接駁交通重要，因啟德郵輪碼頭位處偏僻，坐落舊機場跑道的最南端，出入只得一條路。2007年提出的單軌列車方案在2019年遭特區政府擱置。唯一一條連接郵輪碼頭及啟德站的道路D3路都會公園段，也要待到2022年8月才建成啟用，距離2007年碼頭招標15年。