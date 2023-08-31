郵輪碼頭｜葉劉稱送遊客八達通是常識　碼頭總經理：我哋畀唔起

啟德郵輪碼頭復運初期交通配套不足混亂情況，行政會議召集人葉劉淑儀周三（30日）在報章撰文狠批文化體育及旅遊局局長楊潤雄及旅遊事務署，當中指旅遊事務署體貼點可送每位旅客一張遊客八達通只是常識。



環美郵輪碼頭董事總經理班智榮今早在電台節目稱（31日），「城市交通網係係由城市提供」，啟德郵輪碼頭正研究長遠為遊客提供接駁巴往啟德站，但政府亦有少許責任：「起唔到單軌，都要有第二啲。」



班智榮又稱不要把他們（郵輪碼頭營運商）當作公共交通服務供應者：「我哋無巴士隊、無司機、無許可證，唔係我哋編排路線」。至於葉劉指當局可送每位旅客一張遊客八達通的看法，班智榮笑稱：「我哋畀唔起。」



環美郵輪碼頭董事總經理班智榮。（資料圖片）

行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀（資料圖片 / 盧翊銘攝）

葉劉周三在《經濟日報》文章中稱，8月份引人關注的新聞，「啟德郵輪碼頭甩轆」自然上榜，且像連續劇那樣，由8月初發酵至8月尾。8月4日，「海洋光譜號」疫後首次訪港，帶來約5,000旅客，本屬喜事，誰料當日爆出甩轆醜事，郵輪碼頭接駁交通嚴重不足，暴露特區政府與業界並沒做好充分準備。

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她續指，有心水清的評論指出，郵輪碼頭甩轆並非新鮮事。她之所以覆查連串資料，是因看不慣文化體育及旅遊局局長楊潤雄在郵輪碼頭甩轆後，企圖諉過碼頭營運商，指營運商經營十多年，理應知道郵輪到港會出現的問題。

葉劉續問，那麼這些年來，旅遊事務助理專員（4）、旅遊事務副專員，及旅遊事務專員、局長等一系列官員，究竟有甚麼貢獻？郵輪來港早有排期，絕不是突然泊港，專員絕對有充足時間聯絡營運商和船公司，查詢旅客資料，監督、統籌、安排接駁交通等各類配套。除了的士，其實只要安排幾條穿梭巴士綫送旅客前往就近港鐵站及熱門地區/景點，體貼一點可送每位旅客一張遊客八達通，這麼簡單的安排，只是常識；「旅遊事務署那麼多專員都想不出、做不到？」

行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀（資料圖片 / 盧翊銘攝）

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她又認為，接駁交通重要，因啟德郵輪碼頭位處偏僻，坐落舊機場跑道的最南端，出入只得一條路。2007年提出的單軌列車方案在2019年遭特區政府擱置。唯一一條連接郵輪碼頭及啟德站的道路D3路都會公園段，也要待到2022年8月才建成啟用，距離2007年碼頭招標15年。