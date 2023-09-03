颱風蘇拉｜「全政府動員」百人善後　麥美娟：今將到大澳繼續工作

颱風蘇拉襲港，民政及青年事務局局長麥美娟今早（3日）表示，昨日獲得特首李家超批准，啟動「全政府動員」級別，就颱風襲港後的善後工作，透露昨日已動員約百人，料今日仍有政府人員到大澳協助善後。



麥美娟出席中國人民抗日戰爭勝利紀念日儀式後表示，昨日協助颱風襲港後善後的政府部門人員分別來自法律援助署、差餉物業估價署和工貿署，他們前往了沙頭角、東涌及鯉魚門進行善後工作，包括協助臨時庇護中心長者返回安老院、幫助街坊移走封閘、沙包，以及清路等。麥美娟又提到，由於大澳水位仍未隔低，故今日仍有政府人員前往協助善後。

麥美娟表示，本年初公務員事務局做了一次「全政府動員」的演練，而今次是演練後首次進行「全政府動員」，認為各部門人員都很快適應工作，成功進行善後工作。

提到有關啟動「全政府動員」的標準，麥美娟表示是按有關部門或政策局的工作範圍，認為有需要動員時，向行政長官提出要求，而動員的規模則按事件情況。

她又感謝，政府各部門人員、地區團體，包括鄉議局、關愛隊等及早做好準備，包括確保渠道暢通等，而政務司司長領導的跨部門會議亦令政府在應付颱風時，有更好的溝通和做好防風措施。

麥美娟率昨日（2日）領人員前往沙頭角，協助早前在臨時庇護處所暫住的長者返回護老院舍。支援人員又到東涌鄉一帶進行清理工作，移除路面上的垃圾和被強風吹倒的樹枝和落葉。人員亦到觀塘協助居民移除沙包，並清理鯉魚門海傍道行人路和用作臨時庇護中心的鯉魚門體育館。