颱風蘇拉｜8號風球停結算令綜援「無糧出」　晚上已陸續過數

超強颱風蘇拉逼近，天文台今日（9月1日）懸掛8號風球，政府各部門嚴陣以待。然而一大批綜援人士今日「出糧日」卻沒有收到資金，在颱風之中「等開飯」。



香港社區組織協會幹事吳衛東批評，政府預期到打風，應該亦能預先準備提早一日發放綜援。有銀行界人士分析，事件涉及銀行同業結算，由於打風而暫停結算。據了解，金管局協調後，原先未收到款項的銀行晚上已陸續過數。



《香港01》今日中午向社會福利署查詢，截至下午5時未有回應。



香港01收到求助 涉中銀、渣打、星展等戶口

《香港01》今日收到大量求助，涉及持有中銀、渣打、星展、大新等銀行的綜援人士，紛紛表示原定今日收到綜援，但直至中午仍然未能「出糧 」，感到十分徬徨。

吳衛東亦收到不少求助個案，他舉例其中一個個案剛剛「上樓」，用了錢添置物品，原預期今日發放緩援，現在卻收不到錢。另外，吳衛東亦指不少綜援家庭為兒童購買新學年的書簿，都是以預支形式先付款再收款項，這一筆數原定今日同期發放，現在同樣無法收到，大失預算。

吳衛東質疑政府早已預測今日打風，銀行系統亦十分先進，為何不能提早一日發放綜援。（資料圖片/梁偉權攝）

吳衛東：為何明知打風都沒有提早預備？

吳衛東說，有求助個案住在尖沙咀，身上餘下1元，連搭車到深水埗找他們都不能，只有建議他到油麻地梁顯利社區中心的臨時庇護中心求助，但坦言這不是正常辦法，政府應有更好的規劃方案。

吳直言今次情況無法接受，指以往若1號「出糧日」遇上「紅日」，社署會提早發放綜援，而今次政府對超強颱風蘇拉嚴陣以待，早已知道颱風今日會影響香港，為甚麼不能及早處理，指示社署提早發放？

▼9月1日 沙田城門河水位上升淹至部份單車徑▼



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銀行界：打風令結算暫停 最快周一恢復

事件之中，能夠過戶的是滙豐和恒生，而另一大銀行中銀香港則未能放款。《香港01》向中銀查詢，銀行表示，由於颱風關係，今天香港銀行同業結算有限公司所有的電子結算交易不會進行交收，並會延至下一個正常營業日（周一至周五）進行。

據了解，經金管局協調後，原先未能處理過戶的銀行已陸續有安排。中銀香港表示，在收到相關資料後，已立即安排，並已完成入賬。

有銀行業界人士解釋，政府可能委託滙豐和恒生處理相關款項，如涉及其他銀行戶口，就要在銀行之間結算，即「銀行之間過數」。然而，銀行間結算工作只會在周一至周五的正常上班日子進行，假日及8號風球及以上的情況下，銀行結算工作會暫停，因此出現今次無法結算的情況。