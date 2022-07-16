民主黨宴被取消 ClubOne拉閘告示未提疫情 市民嘲或好多人感染
撰文：蕭博禧
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民主黨原定今日（16日）舉辦的籌款宴，前日早上突然收到尖沙咀帝國中心ClubOne通知，聲稱附近有群組確診，須關閉清潔而未能營業。《香港01》記者中午前到ClubOne了解，發現酒樓拉閘並貼出告示稱「是日休息，進行深層清潔」，但未交代原因、也未提及疫情。
記者以顧客身份致電告示上的聯絡號碼，前線員工沒正面回應酒樓清潔是否因有疫情，只是表示可接受訂枱。記者進一步問最快可預訂何時，該人表示可接受明日（16日）的預訂，而商場內的食肆及店舖大部分都如常營業。記者向商場接待處查詢ClubOne不營業的原因，是否因為有群組感染，職員起初稱「沒感染」，再被追問有否商戶被納入強檢名單，職員沒正面回應。
記者前日曾以顧客身份，致電ClubOne訂枱，但接線的員工表示，暫停營運只是因為要維修冷氣抽風系統，與疫情無關。翻查過去七日衞生署的「強制檢測公告指明場所名單列表」，也沒有帝國中心的商戶。現場所見，只有ClubOne樓下一間酒吧貼出告示稱進行室內工程，暫停營業至下星期五（22/7）。
商戶如常營業 有市民笑稱「可能有好多人感染」
記者停留期間，有顧客來到ClubOne才發現「摸門釘」，也有專程來看酒家是否營業的市民，該人向記者笑稱「可能有好多人感染」。民主黨資源開拓委員會主席袁海文，早前表示將向參與者退款，涉款六位數字，預計佔全年目標收入一成，他同時不評論是否涉及政治打壓。
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