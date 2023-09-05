河套深港創科規劃　發改委：北部都會區有利香港融入國家發展大局

國務院新聞辦公室於下午3時舉行新聞發布會，介紹《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》有關情況。港府政務司司長陳國基專程赴京出席今次記者會，反映中央和特區政府對河套區發展的重視。



國務院新聞辦公室舉行記者會，講述河套規劃。（中國網直播截圖）

出席記者會的還包括國家發展改革委黨組成員郭蘭峰，海關總署副署長孫玉寧，廣東省委常委、常務副省長張虎，深圳市委副書記、市長覃偉中，和科技部有關負責人。

郭蘭峰表示，藉此機會向社會關心、關注的朋友表示謝意，中央高度重視河套區建設，前幾日國務院公佈《河套規劃》，是推進河套合作區開發建設的基礎性文件，主要內容可以概括為：三大定位、兩階段目標、四方面布局、四項重大任務、若干保障措施。

三大定位，也就是深港科技創新開放合作先導區、國際先進科技創新規則試驗區、粵港澳大灣區中試轉化集聚區。

兩階段目標，是以2025和2035年為時間節點，在科技創新體制機制、創新要素流動等方面提出了一些目標。

四方面布局，即區域聯動格局、區內空間布局、分區監管布局、重大基礎設施布局。

四項重大任務，主要包括：一是協同香港推進國際科技創新，明確要推動深港雙方園區協同發展，支持港澳高校優勢學科發展能級躍升，聯手打造國際一流科技創新平台。

二是建設具有國際競爭力的產業中試轉化基地，明確要推動新一代信息技術產業突破發展，支持先進生物醫藥技術創新應用，加快布局人工智能與數字經濟發展的前沿領域。

三是構建國際化的科技創新體制機制，明確要便利科研人員進出，實施貨物分線管理，創新科研相關資金跨境流動監管，探索國際互聯網數據跨境安全有序流動，加快建立更高水平的知識產權保護制度，營造與香港趨同的稅負環境，實行國際化的就業和社會保障政策，全面接軌國際科研管理體制機制，建立高度便利的市場准入制度。

四是打造匯聚全球智慧的科技合作平台，明確要深化國際交流與合作，構築國際創新人才港，完善全方位科研服務，塑造國際化高品質的科研生活社區。

他說，要推動香港作為國際創新中心，北部都會區，有利於支持香港融入國家發展大局，下一步要落實國務院的部署，要做好跟蹤協調服務。

郭蘭峰說，要加快建立更好的知識產業保護，全面接軌國際等。（中國網直播截圖）

前海南沙、橫琴珠海各有規劃定位

郭指前海南沙的都有政策支持，橫琴珠海方案都有規劃，要全面加強前海發展，在深圳擴大地區。

他表示，各平台戰略上各有不同，橫琴有利澳門發展，體制機制創新有突破，主要支援澳門發展，體制上有共商共建共享共管機制。前海是支持香港在前海合作，全面打造平台，是現代服務業。南沙則突出粵港澳全面合作，攜手港澳共同擴大對外開放。河套面積最少，但科技創新特色明顯，有「一區兩園」優勢，集中深港創科資源，有效聯同大灣區及國際有重大作用。

郭蘭峰說，深港平台需要科技創新機制創新，支持深港拓展跨學科研究，構建更大的體系，規劃資源共享，充分發揮香港的超級聯繫人作用。下一步要按照國務院部署，重點領域及環節，積累經驗，實現粵港澳全面合作。

科技部當組成員林新指，支持香港科學家參加國家計劃。（中國網直播截圖）

科技部：已有千名香港科學家在內地科技庫

有指本次規劃明確，深圳協同香港成為科技轉化基地，會有何進展。科技部成員林新稱，香港擁有科技力量，是國家的重要部分，國家支持科技合作。她指有開展內地與香港的交流，支持香港科學家參加國家計劃，已經有1,000名香港科學家在內地科技庫，要加強創科創業，本次規劃契機會加大對合作區的支持力度，發揮香港的所長，支持香港的科技金融、轉移各個方面。希望高水平科技在園區落地，要開展先行先試，打通科技要素的瓶頸，要打造有利科技創新的領域，營造國際化科研心態，為深港兩地大灣區國家高質量提供科技支撐。

陳國基表示，會確保人流、數據流的流動。（中國網直播截圖）

陳國基稱，十四五規劃稱粵港澳大灣區要成為科創中心，香港特區感謝中央及深圳市人民政府，對河套的大力支持，合作區在深圳一河兩岸「一區兩園」。他指，深圳園區提出措施，如何協助香港推進科技創新，注入新的動力，會積極與深圳合作推動「一區兩園」。他指河套區有優勢，會確保人流、數據流的流動，成為橋頭堡，讓香港發揮聯同世界背靠祖國的優勢。

他指去年，國家主席習近平來港，對香港堅定支持，對科技發展熱切期盼，體現國家對香港的科研肯定，令人深感鼓舞。

他指第一期深港創科園規劃初步完成，有不同主題，包括生命健康、產學研、人工智能數據、新科技現金、人才區、商業區，可以有多元的科技圈，首批大樓2024年落成。他稱會招商引資，實現落實高質量的設施。

他指深港發展有良好發展，香港科技園深圳分園都開始運作，港府會繼續打造合作區成為世界級創新平台。

覃偉中表示，目前在河套深圳園區設立大灣區量子研究區，香港5所大學已經在深圳園區設立。（中國網直播截圖）

被問及深圳園區開展甚麼工作。覃偉中表示，會落實國家部署，目前在河套深圳園區設立大灣區量子研究區，香港5所大學已經在深圳園區設立。他指已經推出28條政策，深圳數據交易所在全國領先。近三年已經建成11個專業園區，香港科技園深圳分園本周四會啟用。

他指要加速香港及全球的科技資源，要落地國際性標誌組織5個以上，前沿領域要打造平台，要努力讓最先進技術在園區試驗，深圳會全面落實好規劃，為貢獻大灣區作出更大貢獻。

孫玉寧表示，要加強監管部門信息共享，要便利科研人員設備進。（中國網直播截圖）

對於如何促進深港流動，孫玉寧稱管理制度是核心制度，要認真落實部署，積極支持河套深港區域建設，要依託先有管理設施條件，實行一線二線分線管理，便利物品流動。他稱，海關及香港之間口岸管理，關境內就是二線實現通道管理。他指河套規劃明確特殊管理，對海關工作要求，要創新理念、模式，支持合作區建設。

他表示加強監管部門信息共享，要便利科研人員設備進出，進口設備要快速投入生產研發，下一步要緊緊圍繞合作區功能定位。孫玉寧說，目前正在開展智慧海關建設，把深圳園區作為重要應用環境，打造深港科技創新新高地，推動大灣區高質量發展貢獻智慧力量。

孫志洋表示，要積極宣傳貫徹規劃，要加強組織領導，各部門學習發展規劃，學習習近平重要精神結合。（中國網直播截圖）

孫志洋表示，接下來會積極把握契機，拿出好的資源、提供好的條件、搭建好的平台。他指要積極宣傳貫徹規劃，要加強組織領導，各部門學習發展規劃，學習習近平重要精神結合。他表示，要深刻領悟中央部署，思想行動要統一到中央部署，要確保有力有效。

第二他指要制定高標準體系，要加快制定省層面任務清單，同時指導深圳市，涉及到交通燈專項規劃，加強部委溝通，爭取白名單盡快落地。

第三要扎實推進標誌性產業落地，要建設一流的進駐，推動香港科技園深圳分園盡快啟動，積極引進港澳優勢學科及項目，支持三地承辦專項，支持金磚國家等國際組織落地河套。

覃偉中（左二）表示，周四（9月7日）河套合作區深圳園區入駐項目的簽署活動，大概有40個項目入駐。（中國網直播截圖）

進出境、數據流等涉及不同法制。覃偉中指，會全面落實規劃，努力加快形成靈活、風險可控的機制，人員貨物進出方面已經有介紹，要探索白名單制度。他指深圳園區要便利流動的政策，要引導更多資金投向科技領域。數據方面，要有國際數據專用通道。知識產權方面要完善接軌國際的制度，高水平打造知識產權教育中心，並已經成立。

他指本周四河套合作區深圳園區，入駐項目的簽署活動，大概有40個項目入駐，香港科技園深圳分園會正式開園。要有與香港互相支撐的項目，再上新水平。

郭蘭峰指，中央區域協調發展領導小組的領導，認為是要把黨對一切的工作領導制度化，要更高層面戰略謀劃，系列統籌重大政策。領導小組之下，可以根據重大事項，成立專責小組，指中央是從整體戰略角度看待。

規劃主要在深圳園區，香港園區如何有規劃？陳國基稱，合作區在香港未來的創科發展有重要角色，「一區兩園」是背靠祖國，貢獻國家的戰略。政府公佈了創科藍圖，有系統的戰略規劃，引香港成為國際創科願景，要完善創科生態圈，做好聯同世界及內地橋樑。

他指考慮到創科藍圖，涵蓋不同方面產業片區，會積極推進建設，未來數月公佈更多細節。他指香港會積極理順政策安排，會與深圳繼續合作，會在基礎下與深圳繼續交流合作，爭取落實跨境流動措施。

孫志洋表示要加快構建規則試驗區。（中國網直播截圖）

廣東省如何提升大灣區建設水平。孫志洋稱，深港園區一河之隔，協同潛力巨大，希望推動建設有利於發揮全過程的創新生態鏈，廣東省會做好三方面工作。

他指會加快打造先導區，強化開發利用，共同建設功能相互支撐，建立高效協同機制，參加大科學工程。他表示要加快構建規則試驗區，持續完善科研資源的方式，要積極借鑑香港及國際的管理制度，打造國際創新人才港。