國務院河套深港創科規劃出台　孫東：給出明確時間表　正快馬加鞭

國務院昨日（29日）公布《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》，提出共30項措施，創新科技及工業局局長孫東今日（30日）表示，文件與香港有密切關係，國家給出明確時間表，2025年要建成「深港科技創新協同機制」，2035年要在深港創新合作區建成世界最好的國際創新高地。他指香港現時是「快馬加鞭」。



孫東指，國務院公布《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》，為香港給出明確發展時間表（資料圖片/梁鵬威攝）

孫東在一項活動上致辭時說，特區政府已公布河套區的香港園區規劃，形容香港方面現時是「快馬加鞭」，必需在2035年前建好，招商引資及雙方合作，才能達到國際上先進的地位。

孫東說，相關任務艱鉅，希望與創科界一同努力，認為河套區是未來北部都會區發展的重要引擎，需要政府與各界上下團結一致，建設好北部都會區。

港深創科園第一期規劃初步完成

另外，孫東在社交平台發文指港深創科園的第一期規劃已初步完成，香港園區由西至東分兩期發展。第一期的總樓面面積預計可達一千萬平方呎，當中會有平房式以至樓高30多至40層的辦公室及研發大樓、產學硏大樓、適合新科技與先進製造的高規格設施等。

為達至創科產業佈局發展的目標及加強協同效應，亦參考了內地和海外園區的經驗，港深創科園第一期會規劃有不同片區，包括生命健康科技區、產學研區、人工智能與數據科學區、新科技先進製造區，及人才住宿區，並有訪客住所、商業及附屬設施等。

他指，這既可促進多元創科生態圈的構建，亦可打造具活力及綠色生活的新社區。港深創科園首批三棟大樓正全速興建，於2024年底起逐步落成，提供包括可支援高規格濕實驗室的大樓和設施以及人才公寓。 港深創科園第一期餘下用地將透過招商引資，借助市場力量提速提量，興建高質量的科研及產業設施。港深創科園公司也積極為未來招租招商的工作做好準備。