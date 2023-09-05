解讀中央區域協調發展領導小組　郭蘭峰：統領包括大灣區建設策略

國務院上星期公布《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》，提出要在中央區域協調發展領導小組領導下，統籌推進深圳園區重大事項。外界關注領導小組和粵港澳大灣區建設領導小組的關係。



國家發展改革委黨組成員郭蘭峰今日（5日）在北京舉行的國新辦發布會上，就此作出解讀，指國家有一系列區域發展策略，黨中央決定把相關重大戰略領導小組合併為「中央區域協調發展領導小組」來統管，他個人理解是要把黨對一切工作的領導，要從更高層面、從戰略、從全局上來謀划這些區域重大戰略，系統統籌各個戰略之間的重大政策，粵港澳大灣區建設領導小組也會歸併至領導小組。



郭蘭峰指要把黨對一切的工作領導制度化，要更高層面戰略謀劃。（中國網直播截圖）

中央區域協調發展領導小組統管區域重大戰略

郭蘭峰指出，十八大以來，習近平總書記親自謀劃、部署、推動一系列區域重大戰略，包括京津冀協同發展、長三角一體化、長江經濟帶、黃河流域生態保護和高質量發展、粵港澳大灣區建設、海南自由貿易港等一系列重大舉措。二十大之後，黨中央決定把這些重大戰略領導小組合併為「中央區域協調發展領導小組」來統管。

他指，按他個人理解「中央區域協調發展領導小組」是要把黨對一切工作的領導，在區域經濟發展方面進行制度化、具體化，也就是要從更高層面、從戰略、從全局上來謀划這些區域重大戰略，系統統籌各個戰略之間的重大政策。他表示粵港澳大灣區的職能也歸併到領導小組，是研究重大戰略的有關重大部署、重大規劃、重要政策、重點項目以及年度工作安排，協調解決重要問題，督促落實重大事項。

涉港澳重大議題會邀兩地特首參加會議

對涉及到粵港澳大灣區的重大議題，郭蘭峰指，將專門邀請香港、澳門特別行政區行政長官參加；領導小組也可以根據重大事項、重大工作，成立專責小組或者部際聯席會議機制，具體推進某一項工作，也就是在一定時間內專職協調推動這件事。

領導小組辦公室設在國家發展改革委

他又進一步闡述稱，這個領導小組辦公室設在國家發展改革委，領導小組辦公室將深入學習貫徹總書記的重要論述精神和黨中央決策部署，按照領導小組工作安排，會同有關方面，繼續全力做好粵港澳大灣區等區域重大戰略推進實施工作，及時協調粵港澳大灣區建設過程中或者發展過程中遇到的困難和問題，切實把大灣區建設成為新發展格局的戰略支點、高質量發展的示範地、中國式現代化的引領地。

第十三屆全國人大常委譚耀宗。(資料圖片）

譚耀宗：港官參與記者會彰顯兩地合作

對於政務司司長陳國基出席國新辦記者會，與中央官員一同講解河套區創科發展。全國人大前常委、全國港澳研究會副會長譚耀宗指，相信河套區是屬於深港兩地，本次有合作故邀請香港官員出席，認為做法彰顯兩地合作，亦體驗「一國兩制」，預料未來都會視乎事件是否牽涉香港，才決定會否邀請香港官員。至於國務院本次公佈規劃，著重深圳區園區發展，日後又會否公佈香港園區發展？譚則指要視乎日後發展有否需要。