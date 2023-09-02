解讀國務院河套深港創科規劃重要性　李浩然：看全局的高級別協作

國務院日前印發《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》（下稱《規劃》），要求高質量、高標準、高水平推進河套深港科技創新合作區深圳園區建設，並訂明時間表，2025年要建成「深港科技創新協同機制」，2035年要在深港創新合作區建成世界最好的國際創新高地。



河套深港科技創新合作商談多年，國務院特別發布《規劃》且訂明時間表，當中是否有任何玄機？華潤集團粵港澳大灣區首席戰略官、選委界立法會議員李浩然認為，無論深港政府在發展創科園區規劃時，視野必然聚焦自己權力範圍之內，國務院的規劃是宏觀看全局的高級別協作，讓深港園區發展產生協同效應。他又稱其實「大灣區概念」不是「食咗香港」，反而有利於擴大香港「地盤」，認為香港要主動出擊，真正落實高質量發展。



李浩然。（林靄怡攝/資料圖片）

國務院發出《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》(中國政府網截圖）

深港河套屬重要合作平台 國務院以宏觀角度發指引

十四五規劃中，除明確支持香港建設國際創新科技中心外，也將深港河套納入大灣區4個重大合作平台之一，李浩然稱4大重大合作平台級別一定很高，不能以「省級」做法完成，需要廣東省部委涉及業務規劃，與香港發展及產生協同效應，更涉及深港兩地發展。而國務院印發《規劃》，他認為事件涉及特區與深圳甚至廣東省合作，故需要共同的上級單位，即國務院站在宏觀角度，發出足夠的指引及高級別協作。

落馬洲河套地區將發展為「港深創新及科技園」（創科園）。（梁鵬威攝/資料圖片）

香港創科園區發展進度仍在合適時間內

至於進度上，香港有否遠遠落後於深圳，會否影雙方的協同效應。李浩然指，本屆政府在上任一年多之間已開始推動兩地合作，認為如明年創科園第一批次發展樓宇落成，仍算在合適時間之內。

創新科技及工業局局長孫東在《規劃》公布後，指港深創科園首批三棟大樓正全速興建，於2024年底起逐步落成。他同時也指，國家訂出明確發展時間表，香港現時是「快馬加鞭」。

國務院看待全局 打造特色園區

至於《規劃》中，提及要積極主動與香港園區協同發展，又是否代表中央出手扶持香港？李浩然直言「唔會咁樣睇」，反指香港與內地有不同優勢，問題在於廣東省、香港各自都站在自己位置，未必將優勢發揮到。他續稱不同級別的官員在自己權力範圍思考，今次國務院協同「其實不是特意邊個幫邊個」，反而只是國務院級別看到全局，將香港、深圳地方的優勢打造出特色園區。

他指，《規劃》有不少目標，如如何合作，將深港兩邊經濟系統打通，如何在大灣區實現創科轉化集聚，及園區的核心目的-讓科研轉化成市場化成果。

港深創科園第一期規劃初步完成（港深創科園公司短片截圖）

深港園區為推動兩地經濟 各自攀比屬「舊態度」

不過，深港兩地合作成「示範」園區，又會否引來社會將深港園區作比較？李浩然認為，在此事上如將深港兩地比較，屬於「舊態度」，其實要放眼整個園區的建設及合作。他解釋指，兩個地方政府打造出的園區，就視乎可否幫到地方經濟、可否帶動發展，而深圳園區都可能吸引港人北上工作，兩地都要關注人才供應問題，《規劃》宏觀是為對內地及香港整體經濟有推動作用。

他以新能源車產業鏈作例子，指產業鏈很長，例如需要製造電池、檢測電池、研究電動車、維修電動車等等，內地方可能在深圳製造電池，電池的監察系統等數據則於香港進行。他表示，香港如果在新能源有某一部分角色，對於經濟推進已經會很強勁。

中國正大力發展新能源汽車。（資料圖片）

新能源等創科發展 香港如何定位？

至於中國發展新能源勢頭是否很強，在甚麼位置需要香港，香港又應扮演甚麼角色？李浩然直言，新能源發展上，中國引領格局已經清晰，但新能源革命亦處於起步階段，很多方面可以發展，香港亦當然「有位入」。不過，他亦強調並非「一定需要香港才做得到」，故香港應主動爭取，港府亦應該「諗多幾步」，多爭取人才、企業，考慮戰略性產業、商機、政策配套等。

他舉例指，新能源發展上，香港就可以爭取作為產業管理，又或者電池數據管理，但當中亦涉及數據「過河」，需要研究。

大灣區體驗「擇優原則」

《規劃》亦提出積極配合香港、主動銜接香港、借鑒香港管理制度等。李浩然稱，正正反映香港不需要故步自封，亦毋須過於擔心，同時也反映大灣區的「擇優精神」。他補充指大灣區不是「食咗香港」，而是擴大香港「地盤」，認為大灣區如果成功，制度亦可能覆蓋更大的地方。他又稱，文件中指營造與香港趨同的稅負環境，顯示「擇優原則」，香港的低稅制可更好刺激經濟活動。

河套地區將放展成港深合作的創科園區。（視覺中國）

香港要加快步伐 否則難以享受園區帶來的經濟潛力

至於港府過後又應如何面對及推出措施，李浩然則指要加快園區步伐以發揮協同效果，稱「香港做得幾慢、幾快，深圳步伐都係一樣快」，故香港發展慢，會引致發揮不到理想的協同效應、享受不到園區帶來的潛力，從而經濟收益減少。長遠而言，他亦表示香港要進一步發揮全球聯繫角色，找到更多公司人才落戶，發揮與內地、國際接軌的角色。