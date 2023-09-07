施政報告｜民建聯倡樓市「減辣」　港人購第二個物業印花稅減至6%

民建聯多名立法會議員與行政長官李家超會面，就下月發表的施政報告提交近九十項建議，包括建議適度為樓市「減辣」，容許本港永久居民購買第二個住宅物業時，繳付的從價印花稅由現時15%減至6%；合資格海外專才若在港置業，建議亦豁免繳付買家印花稅，但如留港未夠7年即出售物業離開，則需向對方追收稅款差額。



民建聯向李家超就施政報告提出約九十項建議（李宇婷攝）

民建聯副主席、立法會議員周浩鼎表示，現時本港居民購置第二套住宅需繳納15%「辣招稅」，民建聯建議降至6%。他解釋，現時首置稅率為3%，3%兩倍即為6%，無需再為第二套住宅支付高額稅款，以「適度減辣招」。議員陳仲尼建議降低股票印花稅，激活高頻及套戥交易，建立框架和渠道吸引海外人民幣資金回港投資。

民建聯主席李慧琼則指，今次建議主題是推動經濟發展和改善民生，國家的高質量發展和不斷的經濟轉型為香港帶來機遇，同時香港要克服發展經濟面對的不同困難，本港整體是機遇與挑戰並存。

愛國主義教育發展方面，該黨另一位副主席陳勇表示，希望成立愛國教育統籌委員會協助統籌；設立說好中國故事的基金，出版更多說好中國香港故事刊物，另外又建議設立中國香港的歷史紀念館等。

鼓勵生育方面，林琳建議推行彈性上班時間，向新生兒及孕婦分別提供1萬元及2萬元津貼，並增設兒童事務專員統籌兒童政策，及設立新生代儲蓄基金，由政府、家庭及第三方供款投資，以助長遠規劃兒童未來 。

身兼行會成員的另一位副主席陳克勤則稱，民建聯提出的建議與政府方向一致，就算未必能夠一次過在新一份施政報告採納落實，但相信長遠全部落實只是時間問題。

政府下星期公布激活夜經濟方案，身兼立法會民政及文化體育事務委員會主席的鄭泳舜希望，方案對刺激經濟有持續性，不單在中秋和國慶前後舉辦，更要延續至聖誕及農曆新年，亦可配合大型活動，舉辦文化藝術表演，讓市民外出參與。他又希望政府盡量拆牆鬆綁，包括放寬場地申請等，讓青年參與社區活動。