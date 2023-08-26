施政報告｜勞聯促設10天有薪育兒假　提供每季3000元新生嬰兒津貼

港府正就《施政報告》作諮詢。港九勞工社團聯會早前會晤特首李家超，今日（26日）召開記者會闡述各政策倡議。勞聯主席、立法會議員林振昇建議增設法定有薪育兒假制度，規定，例如養育3歲以下子女的父母每年各自可享至少10天有薪育兒假；考慮增加侍產假至不少於7天；建議推出「新生嬰幼兒」津貼計劃，為父或母親為香港永久居民的每名本地出生嬰兒提供每季3,000元津貼等。



林振昇建議增設法定有薪育兒假制度。（勞聯提供圖片）

倡侍產假增至不少於7天 並改成「全薪」發放

林振昇建議增設法定有薪育兒假制度，規定養育3歲以下子女的父母每年各自可享至少10天有薪育兒假；考慮增加侍產假至不少於7天，讓父親有更充裕時間照顧妻子及初生嬰兒，將侍產假薪酬由現時僱主放假前12個月內每日平均工資的五分之四，統一改成為「全薪」發放。

此外，他建議推出「新生嬰幼兒」津貼計劃，為父或母親為香港永久居民的每名本地出生嬰兒提供每季3,000元津貼，直至幼兒年滿3歲；以及擴展「在校課後託管服務試行計劃」至更多地區的小學及增加名額，全港18區每區至少要有一至兩所學校作為試點。

周小松促請政府為輸入外勞訂立清晰的退場準則及路線圖。（勞聯提供圖片）

周小松指如外勞影響本地工人就業就要立即退場

勞聯秘書長、立法會議員周小松促請政府為輸入外勞訂立清晰的退場準則及路線圖，倘發現外勞影響本地工人就業機會及令工資受壓，就必須立即退場，同時建議政府參考內地政府推動企業設立「媽媽崗」的措施，透過提供津貼等政策鼓勵措施，推動企業設立工時及管理模式相對彈性的「媽媽崗」特殊職位。

近年本地疑似「過勞死」悲劇個案持續出現，他建議政府為「工作過勞」設立官方定義及「過勞死」認定標準，為每月總工作時數定下過勞水平，研究立法規管工時；並將「工作過勞誘發的心腦血管疾病」納入僱員補償範圍。

勞聯副主席譚金蓮促最低工資「一年一檢」。（勞聯提供圖片）

譚金蓮促最低工資設「一年一檢」

勞聯副主席、勞工顧問委員會僱員代表譚金蓮稱，不論是透過簡化檢討程序或是設立公式化的計算方法來實現「一年一檢」，都必須確保法定最低工資調整水平高於通脹，追得上通脹和工資變化水平，以保障基層勞工能應付基本家庭生活需要。