施政報告｜紡織業界促設時裝及紡織發展局　統籌紡織及時裝發展

政府正就《施政報告》作諮詢。紡織及製衣界立法會議員陳祖恒聯同香港紡織商會、香港紡織業聯會及業界全體選委，今日（31日）與特首政策組組長黃元山會面，並遞交聯合建議書。



建議書共提出逾40項具體建議。其中，業界建議政府設立「時裝及紡織發展局」，從創新科技、時裝設計、供應鏈管理、可持續發展和培育人才五大領域，專責統籌和推動紡織、製衣及時裝業發展，打造香港成為國際時裝及紡織中心。



紡織業界會晤特首政策組。

建議舉辦香港時裝周

業界又建議政府繼續透過「創意智優計劃」撥款，協助香港時裝設計師及品牌，亮相國際及國內時裝、時尚舞台。此外，業界建議政府研究以「文化藝術盛事基金」，舉辦「香港時裝周」。

陳祖恒指本港業界具有堅實發展基礎，成立「時裝及紡織發展局」集中統籌和領導行業發展，可將香港打造成國際時裝及紡織中心，並且呼應國家提出實現高水平科技自立自強、推進文化自信自強的戰略方針。

期望用好直播帶貨等銷售渠道

香港紡織業聯會會長陳亨利希望成立「時裝及紡織發展局」，建立頂層架構；期望政府協助行業用好直播帶貨等新銷售渠道，例如主動引進內地大型直播公司在港設立基地，協助行業做大做強。他又表示內地的「中國服裝科創研究院」可協助香港企業升級轉型，期望特區政府能帶頭，與研究院代表會面並探討建立高層次合作的可能性。

促政府支援紡織業在大灣區成立據點

香港紡織商會常務會長楊詩傑建議政府增撥資源，支援香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）在大灣區成立據點，並研究容許研發中心的營運和相關開支「過河」，從而更有效協調內地工廠的測試、生產等工序，更好地協助加強科研成果落地和商品化，提升推出市場廣泛應用的比率。