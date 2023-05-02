區議會改革｜民主黨料獲提名參選有難度　羅健熙：對方案失望

民主黨主席羅健熙表示，對政府公布的區議會組成新方案感到十分失望，認為民主成份和區議會能發揮的職能較預期中更低，提名門檻卻大幅增加。他預料在新的提名機制下，民主黨要獲得提名參選有難度，該黨要再商討是否參與來屆區議會選舉。



羅健熙說，現屆區議會有超過400個民選議席，將來減至88席，減幅巨大，並不理想，預計日後市民對選舉的參與度或受影響。他又關注減少民選議席後，政府如何更好回應市民需要。

質疑民政專員不諳地區工作

他又質疑，由民政事務專員擔任區議會主席是 80年代的做法，民政專員屬於「空降」，未必熟悉地區事務，能否帶領做好地區事務。

對於直選參選人要取得「三會」合共9名委員提名，羅健熙說以往「三會」包括不同類型、板塊及光譜人士，但現時委任名單相信會側重一邊，對民主黨而言，以往只需獲選民提名即可，但新制度下要取得足夠提名的難度會較以往高。

民主黨會否參選未有定案

至於民主黨會否參選，羅健熙說稍後要與黨友、黨內區議員等討論，暫時未有決定，希望黨友深化討論後作出集體決定。他指出，早前曾就方案的消息與黨友在理念上作交流，當時大家都希望繼續服務社區，但方案出爐後，要再商討。

他說本身對方案的預期較低，但最終比預期更差，相信黨友亦有相同想法。