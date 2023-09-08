黑雨水浸｜陳恒鑌：應緊急通知預警　周浩鼎提醒可申請救濟基金

香港昨晚（7日）經歷1884年以來最大的暴雨，黑色暴雨時間打破歷來最長紀錄！民建聯立法會議員陳恒鑌認為，暴雨200年一遇，全港受災，政府應該動用緊急通知預警。



今次暴雨令不少市民受到財物損失，民建聯立法會議員周浩鼎表示，政府設有緊急救援基金，讓受災人士申請。



+ 2

陳指多區水浸且暴雨持續 政府已可緊急警報

陳恒鑌表示，暴雨比起颱風較難預測，難以做到較長時間的預警，但當雨勢來臨，天文台陸續發出黃色、紅色、黑色暴雨警告，相關的資訊就要更加清晰。他說昨晚發出紅色暴雨警告之後，多區都出現水浸，並已能夠預期雨勢不會在短時間內結束，政府已經可以動用緊急警報系統。

他認為政府應該總結今次經驗，制定緊急警報系統的使用指引，讓市民清楚了解在緊急情況下可以怎樣做。

▼9月8日凌晨 黑雨下大埔站一帶水浸及膝▼



+ 34

考慮安全而停駛合理 陳恒鑌強調不應冒險

至於全港多區都出現水浸，甚至港鐵車站和隧道都被淹浸，身兼立法會交通事務委員會主席的陳恒鑌認為今次暴雨是200年一遇，雨量超出了基建設施設計的容量，水浸也是沒有辦法的事。他認為港鐵在安全的考慮下停駛部份線路是合理的做法，強調安全是首要考慮。

至於接駁交通工具，陳恒鑌強調在黑色暴雨警告下，所有接駁交通工具都要在安全情況下才能提供，不應冒險。他說，在惡劣天氣下，可能有大量路面出現水浸，巴士公司暫停行駛亦是合理的。這時候，港鐵應該在可行情況下，維持有限度服務以疏導市民，建議港鐵制定在暴雨及惡劣天氣下疏導交通的指引。

▼9月8日早上 黃大仙中心北館地下被淹沒▼



+ 7

地政總署及社署設基金 助市民解燃眉之急

今次暴雨令到不少市民受到財物損失，周浩鼎表示，地政總署提供緊急救援基金，讓受到雨災影響而財物受損甚至需要搬遷的市民申請。至於若果不幸有人身傷亡，社會福利署亦設有緊急救濟基金，以緩解市民燃眉之急。

周浩鼎相信，今次暴雨之後或有不少市民申請上述基金，建議政府稍後增加人手處理，及接聽熱線電話向市民講解。