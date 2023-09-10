世紀暴雨｜跨部門會議聽取善後工作　特首：必須爭分奪秒恢復運作

本港日前迎來世紀暴雨，部分路段未重啟，政府正繼續善後工作。特首李家超今日（10日）在社交平台發文稱，今天下午召開會議，聽取政務司司長和各官員匯報各部門的工作和市面復修情況，以及明天周一的安排部署。他表示，仍有道路和山泥傾瀉的工程因複雜性和廣泛性需時繼續處理，部分地點再出現水浸，促各部門爭分奪秒讓市面恢復正常。



李家超與官員召開會議（李家超Facebook）

部門要爭分奪秒處理善後工作

李家超在帖文表示，政府各部門在過去數天馬不停蹄，全速投入暴雨善後工作。他提醒各部門要保持最高狀態投入善後工作，由於仍有道路和山泥傾瀉的工程，因複雜性和廣泛性需時繼續處理，加上今早再有持續下雨並發出黃色暴雨警告，部分地點再出現水浸，各部門必須爭分奪秒，讓市面能恢復正常運作，把市民明天日常生活的不便減至最少。

感謝公務員團隊付出

他感謝團隊和公務員同事，及各服務單位包括提供公共服務的機構和服務承辦商等，全心一致，通力合作，在過去數天不分晝夜工作，迅速修復路面及社區設施，肯定並感激他們的付出。

另外，政務司司長陳國基將於今日下午稍後時間會見傳媒，公布政府跨部門善後工作進度，讓市民更掌握目前的情況。