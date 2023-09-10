世紀暴雨｜何永賢指劏房漏水嚴重　促受影響住戶申現成過渡性房屋

撰文：韋景全
出版：更新：

超強颱風接着世紀暴雨，極端情況令部份人居所受到影響，房屋局局長何永賢表示，當中劏房漏水的問題更顯露無遺，她促受風雨影響居所、有迫切住屋需要的家庭，可以申請有現成單位可供即時入住的過渡性房屋項目。未來數月還有多個項目陸續落成，房屋局9月24日（星期日）將在旺角社區會堂舉行第二次過渡性房屋開放日。

+1

何永賢在Facebook撰文，指在世紀暴雨當中，劏房漏水的問題更顯露無遺，「住户是否有其他居所選擇呢？」她表示，過渡性房屋項目推行以來，為不少有需要市民擺脫困境提供了很好的選擇，建議受風雨影響居所、有迫切住屋需要的家庭，可以申請有現成單位可供即時入住的過渡性房屋項目，包括：

港島 - 赤柱尚晉坊

九龍 - 長沙灣順庭居

新界 - 元朗同心村、元朗博愛江廈圍村、荃灣荃福居

何永賢表示，未來數月還有多個項目陸續落成，現正開放申請，局方亦將於9月24日（星期日）在旺角社區會堂舉行第二次過渡性房屋開放日，與上次一樣既有項目擺攤位介紹及接受即場報名，也有交通接駁讓大家到場實地參觀項目，更多詳情稍後公布。

申請表和過渡性房屋項目詳情

查詢可以在辦公時間聯絡房屋局過渡性房屋專責小組

電話：3579 5549

電郵：tfth@hb.gov.hk

過渡性房屋｜樂善堂大埔「樂善村」開始接受申請　月租2115元起過渡性房屋｜新推搬遷津貼　兩人家庭搬新界/離島可獲近5,500元過渡性房屋｜研究揭六問題：租期短、重返劏房　倡與簡約公屋整合將軍澳過渡性房屋地盤冒煙約百人疏散　消防開喉灌救將軍澳過渡性房屋「邑庭居」紮鐵工追薪 　稱被拖欠50多萬元人工粉錦、新田等四過渡性房屋冀成智慧社區　設創新教室教AI及STEM過渡性房屋｜寮屋戶輪公屋18年盼覓新居：一颱風就怕吹走屋企屋頂過渡性房屋開放日｜何永賢形容欲罷不能研究再辦　審視善用長者屋
過渡性房屋
房屋局
何永賢