世紀暴雨｜何永賢指劏房漏水嚴重　促受影響住戶申現成過渡性房屋

超強颱風接着世紀暴雨，極端情況令部份人居所受到影響，房屋局局長何永賢表示，當中劏房漏水的問題更顯露無遺，她促受風雨影響居所、有迫切住屋需要的家庭，可以申請有現成單位可供即時入住的過渡性房屋項目。未來數月還有多個項目陸續落成，房屋局9月24日（星期日）將在旺角社區會堂舉行第二次過渡性房屋開放日。



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何永賢在Facebook撰文，指在世紀暴雨當中，劏房漏水的問題更顯露無遺，「住户是否有其他居所選擇呢？」她表示，過渡性房屋項目推行以來，為不少有需要市民擺脫困境提供了很好的選擇，建議受風雨影響居所、有迫切住屋需要的家庭，可以申請有現成單位可供即時入住的過渡性房屋項目，包括：

港島 - 赤柱尚晉坊

九龍 - 長沙灣順庭居

新界 - 元朗同心村、元朗博愛江廈圍村、荃灣荃福居

何永賢表示，未來數月還有多個項目陸續落成，現正開放申請，局方亦將於9月24日（星期日）在旺角社區會堂舉行第二次過渡性房屋開放日，與上次一樣既有項目擺攤位介紹及接受即場報名，也有交通接駁讓大家到場實地參觀項目，更多詳情稍後公布。

申請表和過渡性房屋項目詳情

查詢可以在辦公時間聯絡房屋局過渡性房屋專責小組

電話：3579 5549

電郵：tfth@hb.gov.hk