倡雲巴連接啟德跑道與觀塘　「A4聯盟」：政府正展開前期研究

立法會「A4聯盟」議員楊永杰、張欣宇、林素蔚和梁文廣聯同香港新方向成員，早前提出九龍東雲巴架空線路，連接啟德體育園、郵輪碼頭，並跨海至麗港城、茶果嶺和油塘。「A4聯盟」表示，政府已接納他們的方案，並已經展開前期研究。



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19分鐘走7公里8個站 造價約70億

「A4聯盟」提出的「九東雲巴」線路由啟德車站廣場起步，經體育園站、都會公園站、跑道站和郵輪碼頭站，再跨海到麗港城站，然後沿岸邊往茶果嶺站和油塘站。楊永杰指，該路線全長7公里，共8個車站，車程約19分鐘。他表示「九東雲巴」採用架空橋樑，毋須額外興建供電系統並在軌道內設快速逃生通道，預計每小時最運力為8,000至1.2萬人。

張欣宇指，初步估算「九東雲巴」造價約70億元，已包括相關配套工程費用及跨灣大橋，成本較重型鐵路低。他說，啟德海濱公園鄰近的政府工務中央試驗所大樓，及嘉里九龍灣危險品倉庫，將分別遷往岩洞和改建成商廈。至於觀塘避風塘，在颱風蘇拉吹襲期間並無大型躉船停泊，顯示相關需求低，認為跨灣大橋不影響其他船隻運行。

油塘及啟德人口大增 交通需求殷切

至於需求方面，林素蔚說前往啟德工作的將軍澳居民，搭鐵路要經過繁忙的觀塘線和屯馬線，巴士線人流亦擠迫，「九東雲巴」縮短兩地往來時間，亦減輕了沿線交通壓力。

安全方面，梁文廣表示，雲巴的物料符合國家抗颱風和防火標準，而路軌中間設有快速逃生通道，認為逃生系統完善。

香港新方向副研究主管李煒林表示，油塘 工業區正在轉型，可提供數萬伙單位，啟德亦有一系列計劃，相關交通需求會大增。九龍城區議員張景勛補充，啟德跑道區內可容納13萬人口，目前交通配套難以負荷。

九龍社團聯會副秘書長、九龍城社區幹事林博認為，雲巴系統有助帶動區內人流有利將海濱打造成新的休閒旅遊景點。