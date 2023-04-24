柯創盛支持東九龍引「雲巴」緩塞車　工程師質疑無空間、安全成疑

正率領特區政府官員和立法會議員訪問大灣區的特首李家超日前表示，對香港引入比亞迪無人駕駛列車「雲巴」持開放態度。觀塘區議會主席柯創盛今日（24日）接受電台訪問，指「雲巴」建造空間細， 車卡靈活，建造時間亦相對重鐵有優勢，認為可以解決東九龍居民當區坐車難及塞車問題。



不過土力工程處前處長、工程師學會前會長陳健碩指，東九龍是高度發展區域，強調無論系統如何環保及創新，也要有足夠空間建造，即使是架空系統， 都要考慮如何有效將乘客由地面運送至月台。



柯創盛表示，「雲巴」有較強的爬升能力，車卡靈活，可適用於複雜地形，興建時間相對重鐵有優勢，而「雲巴」造價較重鐵低。另外，「雲巴」一卡可以載70人，可增加至8卡或以上，充電40分鐘可以行駛200公里，有需要可加密班次，他相信可方便東九龍市民出行。

九龍城區議員張景勛認為，可在啟德區內興建「雲巴」，指當區現時主要交通包括巴士、小巴及水上的士，不足以應付區內區民交通需求，認為興建「雲巴」，並連接至牛頭角、油塘等地是最好的選擇。他又建議「雲巴」要連接區內地標，包括車站廣場、郵輪碼頭。

工程師質疑空間飽和難興建

但陳健碩指，東九龍人口密集，有接近100萬人口，直言從工程角度上看，相信沒有足夠空間興建高架無軌捷運系統。他續指，若視「雲巴」為區內交通工具，其車站數量一定要夠多才具吸引力，不過列車卡數多則意味車站要很長，憂慮九龍東沒有足夠空間將乘客送回地面，亦沒有空間興建逃生通道。

不過民建聯九龍東立法會議員顔汶羽則認為，捷運系統行經彩虹、彩雲、順天、順安、寶達及秀茂坪，附近有大馬路，相信有空間興建高架系統，以及安排乘客上下車。他認同觀塘道沒有足夠空間，但認為當局可從坎線上研究，又指高架捷運系統是解決啟德、觀塘商貿區以及東九龍交通的「唯一出路」。