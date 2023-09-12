施政報告｜關顧聯促增殘疾人士家居照顧服務　倡實報實銷用品津貼

2023年《施政報告》公布在即，「關注家居照顧服務大聯盟」（關顧聯）今日（12日）到政府總部遞交請願信，隨行的屯門區議員黃丹晴質議政府地區諮詢單一：「你同我都一樣收唔到去諮詢會嘅邀請，真係一視同仁，咁都希望政府對照顧者嘅支援一視同仁，增加多啲。」



「關顧聯」促請政府增加殘疾人士家居照顧服務和緊急服務資源，又建議政府為殘疾人士的復康用品提供實報實銷津貼，以滿足日常需要。



居家安老政策及配套步伐緩慢

「關顧聯」留意到政府近年以「居家安老」為安老大方向，但認為相關政策和配套步伐緩慢，有部份更未能對準實際需要，直言遠遠未能達到政策原意。

黃丹晴表示，政府就《施政報告》舉辦地區諮詢會，惟他作為區議員和「關顧聯」成員也未有收到邀請，對此感到失望，笑指：「你同我都一樣收唔到去諮詢會嘅邀請，真係一視同仁，咁都希望政府對照顧者嘅支援一視同仁，增加多啲。」

憂復康用品額外開支引起家庭紛爭

來自自強協會的梁先生表示，社區上的殘疾人士需要支付日常各樣醫療、復康用品的費用，相關必需品為他們帶來經濟負擔。據自強協會2021年中調查顯示，有九成多受訪者因擔心復康用品消耗損壞要負擔額外開支，而承受心理壓力及家庭紛爭。

「關顧聯」建議政府重新檢討殘疾人士家居服務和緊急服務資源的服務規劃，設立恆常暫託、暫宿服務。另外，「關顧聯」亦建議政府為殘疾人士的復康用品提供全面性恆常支援，設立一項不限年齡、實報實銷的殘疾人士復康用品津貼。