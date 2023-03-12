兩會｜港區人大代表：丁薛祥熟港澳事務　中央對港政策不變

港區人大代表團形容中央政府新班子是：「團結和實力的一屆」。他們相信中央對港政策不會因為人事更迭而改變，無論誰人掌管港澳政策，相信也會維持一貫重視港澳的方針，貫徹對港政策的初心。



至於有傳港澳辦可能升格擴權為中央直屬機構，相關消息是否待兩會結束後才公布？代表團副團長、工聯會會長吳秋北回應指，港澳系統會否有變化要耐心等待，但又指自從由時任全國政協副主席夏寶龍出任港澳辦主任時，港澳辦已升格。他指，中央一向有由政治局常委領導旳小組專責香港事務，早已顯示中央對香港的重視。



港區全國人大代表團正副團長回應國務院新班子（記者會直播截圖）

全國人大會議昨日（11日）表決通過由李強出任總理，港區全國人大代表團團長馬逢國指，今早（12日）選出國務院班底，包括4位副總理、5位國務委員及各部委等，相當多官員獲高票甚至全票當選，認為整個選舉過程順利。

副團長之一的吳秋北形容，至此中央政府、人大和政協班子各就各位，接下來要在二十大布局藍圖中開展工作。

評中央新班子 重視香港政策不變

另一位副團長兼新聞發言人陳勇則談及國務院新班子，指新任副總理丁薛祥有長期在上海工作的經驗，又長期為國家主席習近平工作，參加過人大貴州團對香港國安法的討論，肯定熟悉香港事務。他認為，中央領導層對香港的關心，不會因人事更迭而減少，只會增加。他又指，丁薛祥曾陪習近平來訪港，相信較為港人熟悉。

被問及是否會由丁薛祥會否接手主管港澳事務？團長馬逢國指，過去與丁薛祥聯繫不算多，只能透過媒體了解對方。馬逢國指，丁薛祥曾出任多個重要崗位，上屆政府的職位為中央辦公廳主任，涉及全方位工作。

中央重視香港初心不變

他又指，中央主管香港有幾個層次，既有中央港澳工作領導小組，部門則有港澳辦和中聯辦，兩個部門相互有溝通。他強調，相信總理和副總理也會聚焦港澳政策，加上國家主席習近平也非常重視香港，相信中央支持香港發展是長遠政策，並會盡辦法保障政策持續。他強調，中央對港政策是根據實際情況制定，所以不論是誰負責，香港都只會更好。

吳秋北則相信，不同領導人有不同風格，但中央對香港重視的初心不變。

港澳辦升格？ 馬逢國：中央政策與時俱進

至於有消息指港澳辦將升格擴權為中央直屬機構，馬逢國稱不宜評論傳言，但相信中央政策與時俱進，針對香港的發展需要作調整。

馬逢國說：「譬如香港出了一個修例風波，出現了社會動盪甚至暴亂，那中央就出台一個政策，我們沒一個國家安全法例的保障，它就在很短時間內，出台了香港的國家安全法，幫我們即時止暴制亂。」因此，他認為中央對港政策不存在強硬或懷柔，是視乎是否對香港好，該果斷便果斷。

吳秋北則補充指，港澳系統即使有變化，都只會向好的方向調整，配合香港未來需要，認為毋需擔心。