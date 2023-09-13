施政報告｜欲約陳國基交建議被拒　羅健熙：收民意渠道永不嫌多

民主黨本擬約見政務司司長陳國基，就特首新一份施政報告提交意見。該黨主席羅健熙今日（13日）指，陳國基以公事繁忙為由，婉拒會面。羅稱，政府選擇不和民主黨見面，可能與特首李家超取消行政會議示威區原因一樣：「接收市民意見的渠道太多」，但羅相信接收民意的渠道永遠不會嫌多、亦不應該嫌多。他希望政府有胸襟和該黨見面，無論如何該黨會繼續做好自己本份。



該黨今年的建議書有異於過去，沒有專門章節談及政改事宜，僅在前言中有一句提及。不過，羅健熙否認迴避政改議題。



對於陳國基拒絕見會是否等同政府忽略民主黨意見，羅健熙指作為政黨有責任提供建議，亦認為政府有責任聽意見，政府選擇不和民主黨見面，可能和特首李家超取消行政會議示威區的原因一樣：「接收市民意見的渠道太多」，不需要特別設示威區。

不能不斷問中央「攞著數」 必須奮發自強

不過，他相信接收市民意見的渠道永遠不會嫌多、亦不應該嫌多，他指民主黨仍然是一個代表部分市民意見的政黨，希望政府有胸襟和該黨見面。他表示，今屆政府不少公眾諮詢僅「水過鴨背」，冀當局加強諮詢社會，提升市民歸屬感。他又指，香港再不能只「依靠中央」，不斷問中央「攞著數」，香港必須奮發自強。

不設專章談政改 羅健熙否認迴避

民主黨稍後會政府提交的建議書有別於過去，沒有獨立章節處理政制問題，只是在前言提及一句「加強公眾諮詢到重啟政改，讓市民對政府施政的影響力增加」。羅健熙否認迴避政改，強調該黨仍關心政改問題，僅於前言提及是因為政制問題是重要的社會背景。

夜經濟治標不治本 應思考如何令市民消費

今年是撤銷防疫限制取消後的第一份施政報告，羅健熙指疫後復常進度未如理想，港人外流、資本和消費力隨之外流，加上國際政治波譎雲詭，外圍加息等因素，本地經濟情況未敢樂觀。至於政府近期表明要推動夜經濟，羅認為本港消費力不足，推夜經濟治標而非治本；開拓東盟及中東市場看來是較合理的方向。

至於如何提升本地消費力，他指影響社會經濟的原因有很多，包括已離開香港的消費力等，他指社會氣氛緊張，建議政府思考如何讓市民消費。同時，他亦質疑本港過度依賴內地旅客，建議著力吸引過夜及中長途旅客，及建議擴闊盛事基金資助範圍，並專為體育盛事設立基金，舉辦更多大型國際盛事吸引旅客來港。

羅健熙認為，政府的施政重點是要研究如何在「一國兩制」下保留香港的獨特性。（黃寶瑩攝）

融入大灣區的重點是認清香港獨特性

羅健熙又認為，政府在推動香港融入大灣區之時，重點應是認清香港獨特性、香港有何優勢值得大灣區其他城市參考，而非只是輸出「消費群體」；若在融合過程中，香港的獨特性消失，實不利於香港和大灣區發展。他認為，政府的施政重點是要研究如何在「一國兩制」下保留香港獨特性，從而確保香港經濟發展。

他建議，政府認真嘗試改變管治手法及致力營造開放、包容、言論自由的社會氣氛，讓港人有更多空間發揮所長、釋放市民創造力與動力，留住人才之餘更吸引外地人才。