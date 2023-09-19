十一國慶｜李家超預告戲院半價　電車、輕鐵免費　指定菜式有折

十一國慶將至，特首李家超今日（19日）表示，政府及機構會推出優惠，與市民慶祝中國成立74周年。當中包括10月1日超過60間戲院半價，小童八達通免費乘搭重鐵於羅湖、落馬洲過境等。



李家超表示，十一國慶煙花匯演是5年來重辦，料維港再次展現璀璨煙花，同時當日全港十八區都有活動舉行。他指七一活動得到業界支持，市民和旅客反應正面，故再次推出。



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國慶優惠配套：

1.超過60間戲院半價

2.小童八達通乘客可以免費乘搭港鐵重鐵，包括羅湖落馬洲過境，以及免費乘搭九巴、龍運日間路線

3.預計過千間食肆，指定菜式餐飲有折扣

4.10月1日到10月7日本地魚菜直送網店，及荃灣實體店七四折優惠

5.康文署轄下設施免費使用，包括絕大部份公眾泳池

6.免費參觀科學館、太空館常設展覽，以及科學館專題展覽

7.漁護署轄下濕地公園免費開放

8.當日免費乘搭電車

9.尖沙咀至灣仔、北角至觀塘及啟德渡輪免費乘搭

10.港鐵的輕鐵、港鐵巴士免費乘搭

11.9月底到10月初，免費享用活化歷史建築夥伴計劃項目的額外導賞團及工作坊，包括藍屋、香港新聞博物館、茶具文物館、大坑火龍文化館、薄扶林牧場

12.10月1日不同商場街市會推出購物優惠

13.環保署轄下綠在區區額外積分

