行政會議｜十一國慶多項優惠　超過60間戲院半價

行政長官李家超今日（19日）在行政會議召開前見記者。證監會上周三（13日）發聲明指出虛擬資產交易平台JPEX，旗下實體一概沒有獲證監會發牌，且並無向證監會申領在港經營虛擬資產平台的牌照。警方商業罪案調查科昨日先後以涉嫌「串謀詐騙」拘捕6人，當中包括林作；截至昨日超有逾1,400人報案，涉款10億元。



李家超指，關注JPex的案件，警方昨日有拘捕行動，已經要求證監會和警方下午會見傳媒講解事件。



強調要在有牌平台投資 指JPEX事件涉欺詐成份

李家超指虛擬資產投資資訊要公開透明，事件反映監管重要性，以及平台重要性，個人認識重要性。現時發牌要做到保障投資者，證監會監察市場，大力推動投資者教育，要投資受監管有牌照才可以投資。

JPEX事件，李家超指政府要確保有效監管制度保障投資者，必須在有牌的投資平台投資，包括保管投資者的錢要分開，確保有牌平台的負債能力，令投資者受保障，又指事件反映要有有效發牌制度。下午證監會會充分解釋發牌制度，強調非常重視對投資者的保障。

另外，今次事件反映有欺詐成份，警方會採取行動拘捕。

被問到JPex事件會否影響到香港投資者信心、「Web3.0」發展受阻，李家超再次強調要有制度監察，而早前推出的發牌制度正是為了保障投資者，有監管制度下令投資者受到保障，確保投資者的資產不會被平台不當利用，重申投資者應在受證監會監管的平台投資，而投資者亦應了解不同投資平台的投資風險。李家超又指，即使部分海外平台在港府推出發牌制度前已存在，市民亦應在受監制平台投資，未來港府會加強對投資者教育，包括有那些平台受到監管。

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至於亞運會本周六（23日）杭州舉行，李家超周五（22日）離開香港出席開幕式，會參觀選手村及現場。今次香港派出人員是歷屆最多，有680名運動員，代表團有960人，相信香港運動員全力以赴。他提到，9月23日起全港十八區36個場地有直播區。李家超指，商場延長營業時間支持夜繽紛，亦有直播亞運賽事，讓市民支持運動及開心一下。

十一國慶多項優惠 超過60間戲院半價

十一國慶為令市民開心歡渡，政府和公營機構會有一系列優惠和活動，復辦國慶火煙花，此外政府與不同民間團體在全港十八區辦國慶慶火祝活動，再次與飲食業界發起十一優惠與市民共慶，逾千食肆會提供優惠。

李家超公布10月1日當日的優惠和活動：



1.超過60間戲院半價

2.小童八達通乘客可以免費乘搭港鐵重鐵，包括羅湖落馬洲過境，以及免費乘搭九巴龍運日間路線

3.過千間食肆有折扣

4.10月1日至7日本地魚菜直送及荃灣實體店74折

5.康文署轄下設施免費使用，包括絕大部份公眾泳池

6.免費參觀科學館、太空館常設展覽，科學館專題展覽

7.濕地公園免費開放

8.電車免費乘搭

9.尖沙咀灣仔、北角觀塘渡輪免費

10.港鐵的輕鐵、港鐵巴士免費乘搭

11.9月底到10月初，免費享用活化歷史建築夥伴計畫額外導賞團

12.10月1日不同商場、街市有優惠

13.環保署轄下綠在區區額外積分



「夜繽紛」非短期措施 目的是改變生活習慣

至於深圳市推出針對吸引港人消費的政策，會否對「香港夜繽紛」有所影響？李家超重申「夜繽紛」非短期，而是為了改變港人生活習慣，舉辦一連串活動吸引市民夜間外出、消費，帶動經濟。他強調措施目的是推廣新文化，令港人享受晚間活動，目前將有商場延長營業時間、推廣優惠、消費劵、直播活動等吸引市民外出。

對於夜經濟，被問及廟街商希望有牌照買賣小食，政府會否放寬。他指會加入成功元素，任何意見都積極考慮，例如重新安排廟街及其他地方的措施都會認真考慮。整體而言，他指靈活、創新、「有新橋」都有信心，當然都要知道疫情3年令市民生活模式改變，早回家模式需要時間改變。

他稱，旅遊業界指商場已經延長營業時間，人流都有逐步上升。他指夜經濟措施部份是延續性、部分是時效性，會參考活動及「加深、加大咁搞」，令香港社會活起來。他希望舉辦有特色、吸引的活動，亦表示不同旅客都認為香港有吸引力，例如有生態公園、石林、地質公園、深度遊，認為推動的人士都有方法令不同主題都有吸引力。他希望找到重點的主題，可以主題化發揮活動，整體認為商業業界都會靈活、全心全意，令整體發展不斷提升成績。

李家超認為，「香港夜繽紛」可有助識別港人新習慣、喜愛外出的地點，在試驗期間可帶動更多活動舉行，重申相信港人有創意舉辦活動配合現代化的消費模式。

有指政商界希望樓市「撤辣」，李家超回應指收到相關意見，所有意見都會細心研究，認真處理，會否改變就待《施政報告》公布。

區議會選舉沒有公佈投票時間，被問及會否縮短時間，會否有邊境投票站？李家超指區議會十分重要，政府正積極籌辦，籌備好會大力宣傳，適時作出公布。

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消息指在中環娛樂行開設場外加密貨幣找換店OTC，並曾宣稱申請成為JPEX合夥人的林作，昨早（18日）被警方商業罪案調查科拘捕。他被押至中環娛樂行辦公室搜查，至中午被押上警方私家車，再帶至中區警署扣查。警方於辦公室檢獲多箱證物及多疊現金。

警方表示，9月14日接獲證監會相關轉介，由商業罪案調查科跟進事件，經調查後，昨日於各區分別拘捕4男2女，他們涉嫌「串謀詐騙」，現正被扣留調查。相關行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。警方續指，截至昨日下午2時，警方共接獲1,408名人士就相關事件報案，涉及金額約10億元。

苦主群組成員合共有8,000人，立法會議員吳傑莊接觸到30位苦主，料涉及總額過億元。他呼籲受影響苦主主動報案，有助警方調查。當中兩名苦主昨日會見傳媒時表示，分別損失6位數字，指事件影響大，希望政府以至各界可以給予幫助，協助他們了解及解決事件。