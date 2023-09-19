夜繽紛｜深圳搶客？李家超否認短期措施：探索新模式配合現代消費

港府日前公布「香港夜繽紛」鼓勵港人晚間外出消費，鄰岸深圳同時推出港澳遊客消費券，外界擔心香港遭「搶客」，削弱「香港夜繽紛」成效。行政長官李家超今日（19日）出席行會前見記者，重申夜繽紛是長期措施，目的是為了探索港人新的生活習慣，透過業界靈活創新、「有新橋」的思維推廣新文化及配合現代化消費模式。



行政長官李家超今日（19日）出席行會前見記者，重申「夜繽紛」是長期措施，目的是為了探索港人新的生活習慣。（林靄怡攝）

財政司司長陳茂波上周四（14日）主持「香港夜繽紛」啟動禮，措施內容包括戲院夜場的購票優惠、三個海濱周末晚間節目，中秋賞燈舞龍和十一國慶煙花等，不過事隔兩日深圳隨即推出21項措施促進消費，當中包括鼓勵各區整合優化轄區優質旅遊資源向港澳遊客發放旅遊消費券。

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深圳推出針對港人的消費優惠，似勢要與香港市場「搶客」，李家超今日（19日）回應此事時強調，「香港夜繽紛」不是短期措施，而是一個長期的試驗過程，在措施期間透過業界的靈活創新、「有新橋」的思維探索港人新的生活習慣，他說：「過去三年疫情，不少港人的生活習慣都改變了，而『香港夜繽紛』正是為了改變港人生活習慣，舉辦一連串活動吸引市民夜間外出、消費，帶動經濟。」

李家超又指，目前已有商場延長營業時間，未來將推廣優惠、消費劵、直播活動等吸引市民外出，人流亦有逐步上升。

李家超重申，夜經濟措施部分是延續性、部分是時效性，目的是推廣新文化，令港人享受晚間活動，同時協助業界識別港人新習慣、新喜愛外出地點，相信港人有能力創造出新方法配合現代化消費模式。