民政署295項活動賀國慶　包括心肺復甦、功課支援｜政壇諸事町

國慶臨近，政府在「熱烈慶祝中華人民共和國成立74周年」網站羅列各項慶祝活動。不過，細心查閱下，竟然連一些組織的就職典禮、學生課後功課支援，甚至心肺復甦法課程和口腔衞生講座也歸納在內。



「熱烈慶祝中華人民共和國成立74周年」網站。

多項活動未見與國慶有明顯關係

民政事務總署署長張趙凱渝在網站提到，國慶是舉國歡騰的大日子，今年民政事務總署、多個政府部門和民間團體會在全港十八區舉辦一連串多姿多彩的慶祝活動，讓全港市民感受熱鬧和歡樂的氣氛。她衷心感謝社會各界大力響應，並誠邀市民踴躍參與，同賀國慶，喜迎金秋。

不過，若只看活動內容簡介，部份活動與國慶的直接關聯存疑。包括香港中醫藥業聯合會十周年會慶及第四屆理監事就職典禮、中西區消防安全大使訓練班、支援地區清潔員社區參與計劃、「中上環劏房互助網絡」社區參與計劃、課後功課支援計劃、心肺復甦法及自動心臟除顫器課程、大廈管理工作坊、口腔衞生講座、呼吸道疾病關注工作坊等。上述地方活動、訓練班和支援計劃，無獨有偶都是中西區民政事務處或防火委員會，及當區社區中心和公司主辦，多冠以慶中華人民共和國成立74周年的名義。

不過，大部份活動仍明顯與國慶相關，包括栢麗大道旗海飄揚慶回歸迎國慶，觀塘區慶祝中秋及國慶節日燈飾等。中西區方面亦有「月滿中秋在觀龍」晚會和探訪活動，以及國慶裝飾攝影比賽等。