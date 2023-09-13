段崇智：老師話宋朝皇帝宰相在九龍見到八仙嶺｜政壇諸事町

中大一個微型藝術展今日（13日）開幕，校長段崇智致辭指，中大校園山明水秀，俯瞰吐露港，遠眺八仙嶺。提到八仙嶺讓他想起，小時候聽過老師說關於九龍名稱由來的傳說，不知其真偽。



老師說宋朝有位皇帝南下，去到現在的九龍，他問宰相現在身處的位置，而宰相不知道於是轉身看，當時沒有高樓大廈，他見到八仙嶺，有八個山頭，有八條龍，連計皇帝有九條龍，現身處的地方叫九龍。



至於有關改組中文大學校董會的立法會法案委員會舉行三次會議，段崇智一直缺席，多名議員質疑他刻意逃避，段崇智在導覽展覽後離去，未有回應記者相關提問。



不過從地圖上看，宋王臺所在的九龍城向北眺望，從西到東可看到筆架山、獅子山、雞胸山、、大老山等多個山峰，其中獅子山海拔495米、慈雲山488米、大老山577米，站在宋王臺的小山丘似乎難以看到海拔500多米、位於粉嶺的八仙嶺，似乎亦難以清楚數到八仙嶺的八個山峰。

其實九龍這名字的故事，一說是有人數到獅子山等八個山頭，加上宋帝昺湊成九條龍，另一說法則是當時數到獅子山等九個山頭。

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中大藝術展 微縮模型重現著名地標

中大為慶祝60周年，在沙田新城市廣場舉辦「香港中文大學60周年藝術展」。在開幕典禮上，中大前校長高錕的夫人高黃美芸親手把高錕的微雕，放在「中大正門」前，讓大家重温高錕的風采。

微型藝術展展出校園最具代表性的地標和標誌模型，包括百萬大道和中大科學館等，共50件作品，包括重現今年2月中大60周年校慶啟動典禮時的「百萬大道」的模型，台上有學生啦啦隊表演，台下嘉賓有政務司司長陳國基、中大校董會主席查逸超、段崇智和校慶督導委員會主席殷巧兒等的微雕等。