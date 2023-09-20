政圈風聲︱ 民主黨約十人擬參選區議會 消息：四人或爭連任

民主黨今日（20日）晚上將會召開中委會，討論及推薦黨員參選區議會，大約十名成員參與黨內遴選，除了黨主席羅健熙擬「御駕親征」，消息說四名現任區議員初步考慮過爭取連任，包括沙田區議會副主席冼卓嵐、油尖旺區議會副主席朱子洛、油尖旺區議員李偉峰和葵青區議員林紹輝，最終是否去馬有待黨內拍板。



羅健熙正積極考慮出選改制後的區議會，希望可以鼓勵黨友參選，說服市民參選仍有價值。（資料圖片／ 盧翊銘攝）

約一半民主黨中委擬參選

今屆中委會由10人組成，其中黨主席羅健熙早前表明，已報名參與黨內甄選，正「積極考慮」出選改制後的區議會，希望可以鼓勵黨友參選。會盡力說服市民參選仍有價值，形容是對民主黨「最負責任的決定」。這個決定同樣在中委會體現，連同羅健熙，據了解約一半中委正初步考慮出戰，包括副主席伍凱欣，中委朱子洛、梁永權、冼卓嵐。香港島支部主席嚴家榮有傳亦考慮出選區議會。

有黨內人士坦言，參選意慾如高山低谷，隨著民意、入閘機會上上落落，今天想參選，明天意慾也可以下降，甚至改變主意不去馬。亦有黨內人士計劃，待公布推薦名單後再決定是否參選，或許風向都是參考指標。

推薦參選名單最快今出爐

部分有意參選的黨員已經完成所有支部推薦程序，得到地區支部會員提名、和議。中委會今天晚上（20日）開會決定推薦參選區議會的黨員名單，之後開展選舉工作，包括找提名報名參選。如果其他黨員有合理原因，仍然可以透過「9+1」機制參與遴選，取得地區支部1人提名和9人和議。

對於部分報名黨內甄選的黨員，包括羅健熙，曾經在區議員宣誓前辭職，羅健熙說難以評估入閘及取得提名的機會，解釋辭職只因有不利消息流傳，強調民主黨愛國愛港。

來屆區議會將分別直選、委任以及三個地區委員會互選，直選席位有88席，比例大降至約兩成。參選者提名門檻將會增加，除了當區市民提名，亦要得到地區委員會委員的提名，並且必須通過資格審查，以符合「愛國者治港」原則。

陳勇未有正面回應民建聯會否給予提名

兩名民建聯副主席周浩鼎和陳勇昨日（19日）出席一個記者會時，被問到民建聯三會成員會否考慮給予民主黨成員提名，以便民主黨成員能入閘參選？兩人均沒有正面回應，陳勇表示改制後，當局對區議員有「全流程監管」，相信任何人只要符合愛國者資格，領提名參選的「道門係開嘅」。記者再追問，陳勇指民主黨要積極爭取提名。